Staphorst waarschuwt inwoners: 'Gebruik geen folie tegen eikenprocessierups, haal het weg'

De gedachte achter folie en plakstrips is dat de rupsen niet meer naar boven en naar beneden kunnen kruipen. Het folie houdt de rupsen echter niet tegen. Ook bestaat de kans dat zij eronder kruipen en daar een nest gaan maken.



"Onze medewerkers constateren dat er op meerdere plekken in de gemeente inwoners actief zijn met het aanbrengen van plastic folie, lijmbanden of plakstrips tegen de eikenprocessierups", laat de gemeente weten.



De gemeente Staphorst vraagt de mensen die dit folie hebben aangebracht, het weer te verwijderen. "Het helpt namelijk niets en werkt in sommige gevallen averechts. Het omwikkelen van de eikenbomen zit de bestrijders zelfs vaak in de weg."

Gevaren van plakband en folie

Eikenprocessierupsen die aan plakband blijven plakken, laten al hun brandharen los. "Dat willen we voorkomen. Bovendien blijven ook natuurlijke vijanden aan het plakband plakken, zoals andere insecten, vleermuizen of zelfs vogels. Daardoor zullen er op den duur alleen maar steeds meer eikenprocessierupsen komen."

De meeste rupsen komen in het voorjaar gewoon uit het ei in de boomtoppen. "Er zitten blaadjes genoeg aan de boom en ze hoeven er dus helemaal niet uit. In een heel klein aantal gevallen komen de rupsen uit een grondnest; ze willen dan naar boven om van de blaadjes te eten. Als zij zich door het folie zouden laten ontmoedigen, dan worden zij door de honger de straat opgedreven om daar een andere boom te zoeken. Daarmee is iedereen nog verder van huis, want los rondlopende rupsen zijn niet te bestrijden."