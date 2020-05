Nieuwe stap in strijd tegen drugsoverlast Enschede: verbod bij Bothofterrein

De gemeente Enschede heeft het verboden om op en rond het Bothofterrein drugs te gebruiken en te verhandelen. Het is een nieuwe stap in het tegengaan van de drugsoverlast in de stad.

In dit gebied is er volgens de gemeente sprake van toenemende overlast door het dealen in drugs en drugsgebruik. Door het verbod mogen in dit gebied op openbare plaatsen geen soft- of harddrugs meer worden gebruikt.

In 2018 maakten we al een special over de drugsoverlast in Enschede. Daar krijg je antwoord op de vraag waarom Enschede in de regio piekt als het gaat om drugsoverlast.

Eind maart werden bij het station in Enschede ook al maatregelen genomen tegen drugsoverlast. Een zij-ingang werd met hekken afgezet.

Lachgas

In Enschede is er ook een specifiek lachgasprobleem. Begin februari was er commotie, omdat er op de Oude Markt een lachgasverkoper stond. In andere delen van het centrum was er al een verbod, maar in het uitgaanscentrum niet.

Onder meer de VVD pleitte meteen voor een lachgasverbod in het hele centrum. Diezelfde week kwam de gemeente nog met een verbod op het gebruik en de verkoop van lachgas in het hele centrum.