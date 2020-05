Videoreconstructie moet duidelijkheid geven over verdachte dood baby in Haaksbergen

Een speciaal videoteam van de politie gaat een reconstructie maken van het overlijden van een pasgeboren baby in Haaksbergen. De reconstructie moet meer duidelijkheid geven over de toedracht en de doodsoorzaak van de baby.

De baby overleed op 11 april onder verdachte omstandigheden. De zaak kwam aan het rollen, nadat de moeder en haar partner in de nacht voor Eerste Paasdag zich even na middernacht met hun dode kind in het ziekenhuis hadden gemeld. Artsen vertrouwden het niet en schakelden de politie in.

De dag erop, Eerste Paasdag, werd een uitgebreid forensisch onderzoek in de ouderlijke woning aan de Jan Vermeerstraat begonnen. Enkele dagen later werd de 30-jarige moeder van de baby aangehouden.

Zij zou enkele jaren geleden ook al eens bevallen zijn van een baby die slechts korte tijd heeft geleefd. In de buurt was niet bekend dat de vrouw zwanger was van een tweede baby. Later heeft ze tegenover omwonenden verklaard dat ze niet eens wist dat ze zwanger was.

Haar partner was in eerste instantie ook een verdachte, maar niet veel later liet de politie weten dat er geen verdenkingen meer tegen hem zijn.

Rechtbank

De reconstructie wordt gemaakt in opdracht van de rechtbank. Dat gebeurt dinsdag 2 juni in de woning van de verdachte en haar partner.

Een aantal buurtbewoners van de Jan Vermeerstraat krijgt vandaag een flyer in de bus met het verzoek hun voertuig die dag ergens anders neer te zetten. De parkeerruimte heeft het onderzoeksteam nodig voor het plaatsen van twee speciale werkunits en containers en een regiewagen.

Ook worden er voor de reconstructie weer schermen geplaatst, zodat het team zo goed mogelijk en in alle rust de reconstructie kan uitvoeren. De wijkagent zal de gehele dag voor deze bewoners aanwezig en bereikbaar zijn.