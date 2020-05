Celstraf geëist tegen Vriezenveense sportschoolhouder vanwege oplichting met klantgegevens

Tegen de 38-jarige oud-eigenaar van een sportschool uit Vriezenveen is een celstraf van 194 dagen geëist. De man zou klantgegevens hebben gebruikt voor online oplichting en in de hele provincie diefstallen hebben gepleegd.

De zaak tegen de man kwam aan het rollen toen duidelijk werd dat meerdere oud-leden van de sportschool aanmaningen en bezoeken van deurwaarders kregen. De oud-leden zouden online bestellingen niet betaald hebben.

Verslaafden

Dat de slachtoffers niet eens wisten dat er iets op hun naam was besteld, kwam omdat de bestelde pakketten bij afhaalpunten werden afgehaald door drugsverslaafden. Een van deze verslaafden, een man van 35 uit Almelo, kreeg voor zijn aandeel in de oplichting vorig jaar een werkstraf van honderd uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf.

De oud-eigenaar van de populaire sportschool raakte aan lager wal toen zijn huwelijk op de klippen liep en hij zijn kinderen niet meer mocht zien. Hij raakte verslaafd aan drugs en veranderde van sportleraar in een 'lid van de firma list en bedrog', zoals hij het voor de rechtbank noemde. Om aan drugs te komen, greep hij elke kans aan om illegaal geld te verdienen.

'Klanten niet bedonderd'

Maar, zegt de verdachte, daarbij hoorde niet dat hij zijn vroegere klanten bedonderde door hun persoonlijke gegevens te misbruiken. Die werden volgens hem misbruikt door anderen, zoals de 35-jarige Almeloër. In diens huis had hij zijn administratie opgeslagen. Toen hij een keer kwam kijken, waren er tassen met gegevens weg, aldus de sportleraar.

Inmiddels gaat het goed met de 38-jarige. Hij werd in augustus vorig jaar opgenomen in een afkickkliniek en is van de drugs af. Dat wordt bevestigd door de reclassering. Die adviseren de rechters in Almelo om een lange proeftijd van drie jaar op te leggen. In die tijd moet er strenge controle blijven om te kijken of de verdachte geen terugval krijgt.

Slachtoffers

Verschillende slachtoffers woonden vrijdag de rechtszaak tegen de man bij. Zij willen hun schade vergoed hebben, maar kunnen daar waarschijnlijk naar fluiten. De oud-sportschooleigenaar kampt met een enorme schuld en heeft een bewindvoerder die over zijn financiën gaat.

Die bewindvoerder was niet uitgenodigd op zitting en dat is wel nodig in een geval als dit, oordeelde de Hoge Raad onlangs. De slachtoffers kunnen altijd nog naar de burgerlijke rechter stappen, maar het is de vraag of ze dat zullen doen.

Met de strafeis van de officier van justitie hoeft de man in ieder geval niet terug naar de gevangenis; hij zat het onvoorwaardelijke deel al uit in voorarrest. Over twee weken volgt het vonnis.