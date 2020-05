Theologische Universiteit lijkt definitief te vertrekken uit Kampen

Na 160 jaar lijkt de Theologische Universiteit (TU) definitief te vertrekken uit Kampen. "Dit najaar hopen we duidelijkheid te hebben over een nieuwe locatie", zegt Pim Boven, lid van college van bestuur van de TU. Als het aan het bestuur ligt, verhuist de TU naar Zwolle of Utrecht.

Al decennia lang overweegt de TU om Kampen te verruilen voor een stad met een bruisender studentenleven. Zo werd in 1992 nog een verhuizing naar Utrecht overwogen, maar op het laatste moment afgeblazen.



In de tussentijd is de stad er niet levendiger op geworden. Zo vertrok naast de kunstacademie ook de laatste hogeschool uit de Hanzestad. "Studenten van de TU komen nu alleen elkaar tegen in het uitgaansleven", zegt Pim Boven. Hij vreest dat het rustige Kampen studenten wegjaagt.



Zwolle of Utrecht

Nu de universiteit toe is aan nieuwe huisvesting, lijkt Kampen definitief haar laatste grote onderwijsinstelling te verliezen. Zwolle en Utrecht zijn de twee grote kanshebbers.



"Beide steden hebben een rijk studentenleven en andere onderwijsinstellingen waar we mee kunnen samenwerken", legt Boven uit. "Utrecht heeft de Universiteit voor Humanistiek en een Katholieke Theologische Universiteit. Zwolle heeft Windesheim waar we mee kunnen optrekken."

Advies van synode

De TU heeft inmiddels ook de synode van Gereformeerde Kerken betrokken bij de keuze voor een nieuwe stad. Boven wil nog geen voorkeur uitspreken. "We zijn er echt nog niet uit. We voelen ons natuurlijk verbonden met deze regio, maar op dit moment ligt alles nog open."



Kampen lijkt in ieder geval afgeschreven. Al houdt Boven de deur nog op een kier: "Het kan ook in Kampen, de stad heeft bijvoorbeeld een grote bibliotheek. Maar de voorkeur gaat echt uit naar Utrecht of Zwolle."

CDA en ChristenUnie

De Zwolse fracties van het CDA en de ChristenUnie zien de TU in ieder geval graag naar hun stad komen. De partijen hebben het college van burgemeester en wethouders gevraagd te onderzoeken in hoeverre er ruimte is voor een universiteit.



Wanneer de verhuizing rond moet zijn? "Dat is nog moeilijk in te schatten", zegt Boven. "Maar het gaat zeker één à twee jaar duren."