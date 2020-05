Ondernemingsraad Vredestein zegt vertrouwen in directie op

De ondernemingsraad van Vredestein heeft vandaag het vertrouwen opgezegd in de directie van het bedrijf. Volgens de ondernemingsraad is de directie onbetrouwbaar, zijn toezeggingen niet nagekomen en werd de ondernemingsraad onjuist geinformeerd over het saneringsplan waarbij 750 banen worden geschrapt.

De afgelopen weken is er gepraat over het alternatieve plan van de ondernemingsraad. Daarin waren 200 ontslagen het maximum en zou de fabriek in Enschede 'productleader' blijven. Het eerder gepresenteerde plan van de directie ging uit van een 'uitgeklede' fabriek waarbij 750 banen zouden worden geschrapt.

Het overleg is nu ontploft, zo blijkt uit de gepeperde reactie van de ondernemingsraad. Volgens de ondernemingsraad wil de directie het plan doorzetten onder de noemer 'Covid proof’. De or spreekt nu over een "beschadigd vertrouwen", door "niet nagekomen toezeggingen in het verleden", en daarbij komt dan ook de "moeizame manier van overleg" van de afgelopen periode.

De reorganisatie van de fabriek in Enschede werd begin maart bekend. Volgens de directie worden verlieslatende onderdelen afgestoten naar andere fabrieken, dat gaat 750 banen kosten. Eerder kwam hier kritiek op vanuit landelijke en Europese politiek, omdat nog maar een paar jaar geleden in Hongarije een Vredestein fabriek is opgericht met 100 miljoen staatssteun.

En die fabriek, die sinds 2017 in bedrijf is, neemt nu het werk over uit Enschede. Vredestein, onderdeel van het Indiase Apollo bandenconcern, bezwoer dat de fabriek in Hongarije nooit was gebouwd om het werk uit Enschede te halen en daar goedkoper te produceren. Volgens de directie ging het om inzakkende vraag, en daar komt nu de coronacrisis bij.