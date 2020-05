Fel bekritiseerde onderzoek probleemkanaal kostte provincie ruim half miljoen euro

Het fel bekritiseerde onderzoek naar 'probleemkanaal' Almelo-De Haandrik heeft de provincie ruim een half miljoen euro gekost. Daar komt nog 75.000 euro voor de vier leden tellende adviescommissie, die dit onderzoek begeleidde, bovenop. Daarnaast heeft de provincie ruim drieënhalve ton geïnvesteerd om de veiligheid van de bewoners te garanderen. Dat blijkt uit een kostenoverzicht van de provincie dat in het bezit is van RTV Oost.

De ingenieurs van Deltares en TNO deden van maart 2019 tot maart 2020 een jaar lang onderzoek naar de problemen rond het kanaal. Circa 350 gezinnen kampen met verzakte huizen, scheuren in muren en ondergelopen kelders.

Deze week werd het langverwachte onderzoeksrapport naar de schade aan 350 huizen rondom het kanaal openbaar gemaakt. De conclusie was een forse teleurstelling voor de bewoners: het merendeel van de schade is niet veroorzaakt door werkzaamheden aan het kanaal.



Half miljoen euro

Deltares bracht voor het rapport 414.000 euro in rekening, TNO 120.000 euro, zo blijkt uit antwoorden van de provincie Overijssel. Het hele onderzoek werd begeleid door een speciaal hiervoor in het leven geroepen adviescommissie. Deze commissie kostte de provincie 75.000 euro.

De voorzitter ontvangt een vergoeding van 14.000 euro, de deskundige op het gebied van fundering en constructies 29.500 euro, de expert op het gebied van trillingen 23.500 euro en de deskundige op het gebied van (grond)water en bodem 8.000 euro, zo blijkt uit het kostenoverzicht.

"Hun inzet wordt betaald op basis van daadwerkelijk bestede tijd. De inzet in tijd verschilt per lid van de commissie. Dit hangt af van de onderwerpen waarop ze deskundige zijn, de complexiteit en de vragen die speelden op hun vakgebied", laat de provincie weten.

De adviescommissie is samengesteld in samenspraak en op voordracht van de Kant nog Wal, de stichting die de belangen van de bewoners behartigt.



Noodmaatregelen

Een woordvoerder van de provincie laat weten dat Overijssel heeft geïnvesteerd in veilige huisvesting van ‘kanaalbewoners’. Daarmee was in 2019 in totaal 356.000 euro gemoeid.



“Denk hierbij aan kosten voor noodmaatregelen (bijvoorbeeld ter versteviging van een woning), periodieke keuringen van woningen, tijdelijke kortdurende huisvesting op een vakantiepark en vervangende woonruimte voor meerdere gezinnen”, aldus de zegsvrouw.



Kosten lopen verder op

De kosten in de aanloop naar de presentatie van het rapport zijn overigens nog niet meegenomen in dit kostenoverzicht.

De onderzoekers stellen in hun aanbevelingen dat er meerdere vervolgonderzoeken nodig zijn. Onder meer om na te gaan of de trillingen bij het aanbrengen van de damwanden mogelijk in een aantal gevallen schade hebben veroorzaakt.

"Hiervoor is nog geen specifiek budget gereserveerd. We bestuderen eerst het onderzoek om vervolgens een afweging te kunnen maken wat dit betekent voor eventueel vervolgonderzoek", meldt de woordvoerster.



'Aannames'

Jan de Haan van Kant nog Wal, de stichting die de belangen van de bewoners behartigt, hekelde na de presentatie het onderzoeksrapport. "Omdat er geen data waren om te onderzoeken, hebben de ingenieurs zich gebaseerd op aannames en roept het rapport meer vragen op dan dat het beantwoordde”, zo stelde hij meteen na de presentatie.



Op het bericht dat het onderzoek 534.000 euro heeft gekost, slaakt hij een zucht: “Een diepe zucht, je hoort het al. Aan de andere kant hadden we al de indruk dat een dergelijk onderzoek weleens flink in de papieren kan lopen. Wat dat betreft ben ik niet helemaal perplex. Al blijft het natuurlijk erg veel geld. Bovendien werpt zich de vraag op wat we eventueel in de toekomst nog meer kwijt zijn aan vervolgonderzoeken en rapporten. Dan moet je je de vraag stellen of je dat geld dan niet rechtstreeks in de mensen in het gebied moet investeren.”

'Krankzinnig veel geld'

Er is intussen door drie provinciale fracties een spoeddebat aangevraagd, maar het is nog niet bekend of dat er komt. Fractievoorzitter van de PVV Overijssel, Erik Veltmeijer, reageert verontwaardigd op de kosten voor het rapport.

“De ingenieurs hebben aangegeven dat er weinig data waren om te onderzoeken. Zoiets moet al in een vroegtijdig stadium bekend zijn. Waarom ga je dan nog een heel jaar lang allerlei onderzoeken doen op basis van aannames en veronderstellingen? Met als resultaat een rapport dat meer vragen oproept dan beantwoordt. Dan vind ik dit krankzinnig veel geld. Als het spoeddebat er niet komt, gaan we dit zeker in schriftelijke vragen aan de kaak stellen.”



Ook het CDA vraagt zich af of vervolgonderzoek nuttig is. "Het rapport laat zien dat er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om tot sluitende conclusies te komen. Verder onderzoek lijkt niet meer duidelijkheid te kunnen bieden", laat de partij weten in een persbericht.

Hulp provincie

Ook gedeputeerde Bert Boerman noemde de uitkomsten van het rapport "teleurstellend" omdat het geen eenduidige verklaring kon geven omtrent de oorzaak van de problemen.

Wel gaf Boerman aan dat de provincie de gedupeerde huizenbezitters de helpende hand zal bieden. Alleen is in het huidige stadium nog onduidelijk hoe die helpende hand eruit gaat zien.

Provinciale Staten zullen zich 2 juli over dit hoofdpijndossier buigen. Het is de bedoeling dat de bewoners voor het eind van dit jaar te horen krijgen waar ze aan toe zijn.