Financiële strop voor Twentse recreatieparken, CDA Overijssel wil actie

Een verloren jaar wil Rob Beverdam het nog niet noemen, maar leuk is anders, stelt de parkbeheerder van Het Hulsbeek bij Oldenzaal. "Zeker als je ziet wat we aan extra kosten hebben en hoeveel inkomsten we uit parkeren en grote evenementen mislopen", vertelt hij. De begroting wordt niet gehaald en de parken schrijven dikke rode cijfers, zo is de verwachting.

Kostenderving door corona

De Twentse recreatieparken konden de afgelopen jaren juist weer goed hun eigen broek ophouden. Grote festivals als Freshtival, Kingsland en Twente Ballooning brachten tienduizenden euro's in kas. Ook de invoering van het betaald parkeren zorgde voor veel extra inkomsten; in de 'topzomer' van 2018 werd er zelfs drie ton mee verdiend in een paar maanden tijd.

Corona gooit roet in het eten: de parken laten nu veel minder mensen toe, om drukte te voorkomen. "Daar hebben we helaas mee te dealen, net als veel andere ondernemers en partijen in Nederland. We kunnen helaas niet anders", zegt Beverdam. Ook de inzet van particuliere beveiligers, zoals aankomend weekend, brengt veel extra kosten met zich mee.

De veertien gemeenten moeten de kosten samen gaan opvangen Parkbeheerder Hulsbeek

Wie betaalt?

Wie gaat de rekening betalen? De veertien Twentse gemeenten zijn, vertegenwoordigd in de Regio Twente, allemaal voor een deel eigenaar van de parken. Maar hoe de kostenverdeling eruit gaat zien, is nog onduidelijk.

"We hebben het gesprek over de gevolgen intern nog niet gevoerd. We willen ook eerst de cijfers bestuderen en pas daarna nadenken over mogelijke oplossingen", meldt een woordvoerder van de Regio Twente.

CDA Overijssel wil actie

Tot 2013 subsidieerde de provincie Overijssel nog de Twentse parken. Zij kregen een jaarlijkse bijdrage van 600.000 euro. Het CDA in Overijssel, de grootste coalitiepartij, wil nu aandacht voor de financiële situatie van Het Rutbeek (Enschede), Het Hulsbeek (Oldenzaal) en Het Lageveld (Wierden).

"Wij vinden dit een signaal", zegt CDA-Statenlid Jerry Blekkenhorst. "Voorheen had Overijssel een subsidierelatie met de parken. Nu ligt dat meer bij de Regio Twente, maar we kunnen ons heel goed voorstellen dat er minder inkomsten zijn, ook doordat grote festivals nu niet doorgaan."

CDA-Statenlid Jerry Blekkenhorst (Foto: RTV Oost)

Rol provincie

Gedeputeerde Roy de Witte wil het onderwerp inbrengen in de 'taskforce', waarin brancheverenigingen, ondernemers en overheden overleg voeren over de financiële gevolgen van corona.

Betaalt de provincie dan uiteindelijk de rekening? Blekkenhorst: "Het is in ieder geval zo dat het probleem besproken moet worden en dat er gekeken moet worden voor wie er een rol weggelegd is om wat te doen."