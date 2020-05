Staatsbosbeheer roept om hulp voor handhaving: "Juist nu hebben we meer mankracht nodig"

"We weten al langer dat ons werk niet alleen maar het verzorgen van natuurgebieden is, maar ook het toezicht houden in de gebieden. Dat was altijd al een flinke klus, maar zeker in deze coronatijd hebben wij meer hulp nodig als het gaat om handhaving", zegt Herman Brink, provinciehoofd van Staatsbosbeheer.

Met een Pinksterweekend voor de deur waarin het mooi weer wordt en mensen waarschijnlijk de natuur in trekken, is dat geen fijne situatie. "Ik ben daarom blij dat de Veiligheidsregio's de afgelopen weken aandacht hadden voor de drukte in de natuur. Zij hebben de komende dagen mensen beschikbaar die ons wat meer kunnen helpen. Anders zou het niet goed komen. Wij hebben simpelweg niet de bevoegdheid om bij overtredingen van mensen in te grijpen. Met een vriendelijk woord kom je een heel eind, maar dat lost niet alles op."

Vanaf 2021

Gedeputeerde van de provincie Overijssel Tijs de Bree heeft de portefeuille handhaving. Hij erkent het probleem. "Ik begrijp de vraag om meer handhaving. Zeker vandaag de dag. Meer mensen trekken de natuur in", aldus de politicus. "Als het gaat om de natuurgebieden waar wij verantwoordelijk voor zijn, 24 in totaal, dan is extra handhaving zeker nodig. Dat zien wij bij de provincie ook in. Daarom hebben we kortgeleden besloten om vanaf 2021 3,5 fte aan handhavers extra beschikbaar te stellen. Daar geven we een kwart miljoen aan uit."

Extra handen

Volgend jaar dus. En alleen in de beschermde natuurgebieden van de provincie. Maar bij Staatsbosbeheer hebben ze juist nu extra handen nodig. Ook in de 'niet Natura 2000-gebieden'. "Dat begrijp ik", zegt De Bree. "Maar als het goed is, heeft Staatsbosbeheer ook korte lijntjes met de politie en de gemeentelijke handhavers, dus ik adviseer om ook goed samen te werken. Als iemand van Staatsbosbeheer in een bepaalde situatie niet kan ingrijpen, zorg dan dat je het nummer in je telefoon hebt staan van iemand die dat wel mag."

Brink: "Daar zit de veronderstelling in dat wij nu niet of niet goed genoeg samenwerken, terwijl wij al een goede samenwerking hebben met de politie en de gemeenten. Maar natuurlijk is het heel fijn dat er vanaf volgend extra handhavers bijkomen."