Kinderen kunnen eindelijk weer plonzen in buitenbad Koerbelt

Een maand later dan normaal, maar het kon weer: recreatief zwemmen in zwembad De Koerbelt. Van 13.00 uur tot 16.30 uur koelden zo’n 350 kinderen tot de leeftijd van 12 jaar af in de buitenbaden van het Rijssense zwembad.

Grote rij

Voor de deur van de ingang stond, ruim een kwartier voordat de deuren zich openden, een grote rij enthousiaste kinderen. Dat ze blij waren om weer te kunnen zwemmen was duidelijk te zien aan de manier waarop ze naar binnen stormden, hun tas op het veld neergooiden en het water in plonsden.

Druk in openluchtzwembad de Koerbelt in Rijssen (Foto: RTV Oost / Jesse Seppenwoolde)

Een mooi gezicht, vindt badmeester Eddy Dokter. “We zijn enorm blij dat we de kinderen weer kunnen ontvangen. Ze konden hier zo’n twaalf weken niet komen en daarom is het geweldig voor de kinderen dat ze weer kunnen zwemmen.”



Bommetje

Ook de kinderen zijn erg blij dat het zwembad eindelijk weer open is. “Ik heb hier heel de coronatijd op gewacht. Het is erg leuk om weer lekker te zwemmen”, zegt Lydia. Dat beamen Lukas en David die samen het ene na het andere bommetje doen in het grote bad. “Super leuk om weer met vrienden naar het zwembad te kunnen.”



Meer chloor

Om de kinderen te kunnen ontvangen zijn er slechts een paar maatregelen getroffen. Zo is er iets meer chloor aan het water toegevoegd om verspreiding van het coronavirus nog verder te beperken. Daarnaast is er een looproute gemaakt, die wordt aangeduid met bordjes.



Toch is dit een proef, benadrukt Dokter. “Als dit goed verloopt dan komen er meer van dit soort zwemmiddagen voor kinderen. Ook gaan we bekijken of we de jeugd tot en met 18 jaar weer kunnen ontvangen. Maar alles gaat in overleg met het college van de gemeente.”