Speciaal videoteam doet vandaag onderzoek naar doodsoorzaak dode baby in Haaksbergen

Een deel van de Jan Vermeerstraat in Haaksbergen is vandaag afgesloten voor onderzoek. Een speciaal videoteam van de politie gaat een reconstructie maken van het overlijden van een pasgeboren baby, die op 11 april overleed. De reconstructie moet meer duidelijkheid geven over de doodsoorzaak en de toedracht.

De reconstructie wordt gemaakt in opdracht van de rechtbank. "Het is nog steeds niet duidelijk wat er zich heeft afgespeeld", aldus verslaggever Maaike de Glee, die de zaak op de voet volgt. Daar hoopt de politie vandaag meer over te weten te komen.

Twee werkunits en een mobiele regiewagen zullen ter plaatse komen en het gebied zal worden afgezet met schermen. Ook zal er opnieuw buurtonderzoek worden gedaan. De Glee: "Hoe dat onderzoek er uit zal zien is niet duidelijk, aangezien de politie inhoudelijk verder niet op de zaak ingaat."

Verdachte omstandigheden

De moeder en vader kwamen op 11 april rond middernacht bij het ziekenhuis met hun baby, die toen al was overleden. Op Eerste Paasdag werd de 30-jarige moeder van de baby aangehouden. De vader was even verdachte, maar is inmiddels niet meer in beeld als verdachte.

De moeder zou enkele jaren geleden ook al eens bevallen zijn van een baby die slechts korte tijd heeft geleefd. In de buurt was niet bekend dat de vrouw zwanger was van een tweede baby.