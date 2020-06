Iedereen kan getest worden op corona, maar hoe gaat dat in zijn werk?

Wanneer kom ik in aanmerking om getest te worden?

"Dat geldt voor iedereen met klachten die veroorzaakt zouden kunnen worden door corona. Als je symptomen hebt zoals verkoudheid, hoesten, niezen of koorts. We hebben het dus over luchtwegklachten."

Waar moet ik mij aanmelden voor een coronatest?

"Vanochtend om acht uur is er een landelijk telefoonnummer bekendgemaakt. Dat kun je bellen. De afspraken worden vanuit één punt landelijk geregeld. Een medewerker zal vragen stellen of en welke klachten je hebt. In overleg maken ze meteen een afspraak aan de telefoon. Het streven is om dit al meteen de volgende dag in te plannen bij een locatie het dichtst bij je in de buurt."

Hoe gaat dat testen in zijn werk?

"In Twente zal dat gebeuren in drive-throughs. Dat zijn locaties waar je met de auto naar toe moet. Je rijdt er (alleen) met de auto door. Je zet je auto stil. Op de stoel word je getest door een wattenstaafje in je keel en in je neus. Daarna rijd je meteen weer weg. Mensen met klachten moeten, behalve voor de test, sowieso thuis blijven. En als je een test hebt gedaan, wacht je thuis op de uitslag tot je weer naar buiten gaat. Heb je geen auto, dan wordt er een uitzondering gemaakt en mag je lopend of op de fiets komen."

Testlocaties

De testlocaties in Overijssel zijn:

Goor: Kooimaten 2

Enschede: Jaargetijdenweg 13

Deventer: Schonenvaardersstraat 5 in Deventer

Ommen: Veldkampweg 23-25

Steenwijk: Dolderweg 1

Zwolle: Boerendanserdijk 41b

Wanneer krijg ik de uitslag?

"De uitslag krijg je binnen 24 uur. Als je negatief getest bent, dan krijg je ook een mail waarin staat dat je negatief getest bent. Als je positief getest bent, dan krijg je ook bericht van de GGD omdat wij dan meteen een bron- en contactonderzoek gaan starten."

Als ik negatief getest ben, kan ik dan veilig alles doen?

"Je kunt vaststellen dat je dan geen corona hebt. Maar het is een momentopname. Je kunt later opnieuw klachten hebben en toch corona hebben. Je moet dus niet denken dat het een vrijbrief is om alles weer te doen. Op het moment van testen was je negatief, dat is alles wat je weet."

Wat moet ik doen als ik positief getest ben?

"Dan moeten jij en je huisgenoten twee weken binnen blijven. Pas als je daarna 24 uur klachtenvrij bent, mag je weer naar buiten. Wij doen een uitgebreid contactonderzoek. Mensen met wie je in nauw contact bent geweest, zullen wij hetzelfde advies geven. Verder geven we de contacten advies op maat."

Weet ik na de test ook of ik corona gehad heb?

"Nee, de test laat alleen zien of je corona hebt. De test of je corona gehad hebt, is een bloedtest en dus een heel andere test. Deze is nog niet betrouwbaar genoeg en wordt door de GGD nog niet gedaan."

Moet ik voor de test betalen?

"Nee, de test wordt door de overheid betaald. Je ontvangt geen rekening."

Wat is het nut van iedereen met klachten testen?

"We zien nu landelijk een daling van besmettingen. Nu willen we eerder weten hoeveel besmettingen er zijn. Dat konden we eerst niet, want er waren nog te weinig testen. Nu kunnen we dat wel, met als doel dat als iemand besmet is er bovenop te zitten om te voorkomen dat iemand anderen besmet."