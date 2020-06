Twente wordt kartrekker in kledingrecycling: "Zelfs oude sok is waardevol"

Door Elisabeth van Kleef en Rutger Borgerink

Overijsselaars goede afvalscheiders? Niet zo op het gebied van kleding. "We zien dat gemiddeld 65 procent van de kleding in het restafval belandt en 35 procent gescheiden wordt ingezameld", zegt Bas Assink van Twente Milieu. Zijn oproep: "Gooi alsjeblieft geen kleding bij het restafval, het hoort in de textielcontainer. Ook als er een vlek of gat in zit."

Naar 11 kilo

De meerderheid van onze afgedankte kleding belandt dus bij het restafval. Dat moet en kan beter, vindt de provincie Overijssel. Er komt een campagne om inwoners bewust te maken van de impact van textiel op het milieu. Op dit moment wordt er 7,2 kilo textiel per persoon, per jaar ingezameld. Als het aan de provincie ligt, wordt dat verhoogd naar 11 kilo per persoon, per jaar. Het einddoel van de provincie: in 2050 helemaal geen textiel meer bij het huishoudelijk afval.





Zo'n bewustwordingscampagne is hard nodig, vindt Theresia Grevinga, onderzoeker op het gebied van duurzaam textiel en docente aan Hogeschool Saxion. "Vaak hebben mensen geen idee wat ze precies in de kledingkast hebben hangen", zegt ze.

Onderzoek

De textieldeskundige deed onderzoek naar de zogenoemde 'fast fashion', waarin ze keek naar wat mensen in de kledingkast hebben hangen. "En dat is vaak meer dan ze zelf denken", vertelt ze.





In het onderzoek werd aan de deelnemers gevraagd om een inschatting te maken van het aantal items in de kast. “Ook elke onderbroek, skisok en sportkleding telde mee. Daarna hebben we alles geteld en dan zie je dat er echt een gigantisch verschil is tussen wat mensen denken dat ze hebben en wat ze daadwerkelijk in de kast hebben hangen."

De verschillende manieren waarop een oud kledingstuk gerecycled kan worden (Foto: RTV Oost)

Twente als kartrekker De regio Twente is door de provincie aangewezen als dé plek om de textiel- en kledingindustrie in Nederland te verduurzamen. Meerdere Twentse bedrijven werken samen om kleding te recyclen. Een oude sok met een gat klinkt misschien niet zo waardevol, toch weten ze er bij Frankenhuis in Haaksbergen wel raad mee.



Het Twentse bedrijf trekt de afgedankte kleding volledig uit elkaar in twee grote machines. Wat achterblijft is vervezeld textiel, geschikt om bijvoorbeeld vaatdoeken van te maken of isolatiemateriaal voor in de auto.



En er zijn meer initiatieven in Twente om kleding te recyclen. Zo wordt bij SaXcell chemisch gerecycled. Met die methode kan van een oud T-shirt nog een ander kledingstuk worden gemaakt, zoals bijvoorbeeld een sok. Miljoenen De Regio Twente als 'hub' van kledingrecycling en -verduurzaming kan rekenen op miljoenen euro's subsidie vanuit zowel het Rijk als de provincie Overijssel. De provincie trekt er ruim twee miljoen euro voor uit. Daarvan is ook een deel voor de bewustwordingscampagne, om inwoners beter bewust te maken van het belang van kleding scheiden. SaXcell met een gerecyclede badhanddoek (Foto: RTV Oost)