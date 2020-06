Na maanden mag Vlinder weer naar school: "Kijk ernaar uit om iedereen weer te zien"

Met de nodige zenuwen staat Vlinder Gijpma op voor haar eerste schooldag in tweeënhalve maand tijd. Niet zozeer voor school, de Deventerse is vooral gespannen voor het interview. "Ik kijk er juist naar uit om iedereen weer te zien."

De 13-jarige Vlinder zit in de brugklas van de middelbare school De Boerhaave, onderdeel van het Etty Hillesum Lyceum, in Deventer. Haar klas is in drie groepen verdeeld, haar groepje mag vandaag het spits afbijten. "Veel vrienden zitten bij mij in de groep dat is wel gezellig. Ik heb ze de afgelopen tijd alleen gezien tijdens het Facetimen, en ook tijdens de online lessen hoor en zie je elkaar nog wel. Maar in het echt niet."



Toetsweek

Tijdens het thuisblijven moest ze de lessen online volgen. Het ging Vlinder vrij goed af. "Soms was het wel even moeilijk om online te komen of om een opdracht te maken, maar het is goed gedaan. Een schooladvies heb ik nog niet gehad. We krijgen nog een toetsweek." Op basis van het afgelopen jaar volgt vervolgens een advies.

Voor het gezin Gijpma is het weer even schakelen. Moeder Annemarie is blij dat het normale ritme weer enigszins wordt opgepakt. "Het was de afgelopen tijd geen beproeving, maar het was wel even schakelen met drie kinderen én een man die allemaal thuiswerken. Ieder moest z'n hoekje vinden."

'Periode zonder kinderen verschrikkelijk'

De docenten van De Boerhaave zijn ook blij dat ze weer op school aan de gang mogen. "Kinderen niet zien is verschrikkelijk", vertelt teamleider Van Gurp. Hij bekijkt de gymles van groep 1C, waar docent Bram Wansink uitleg geeft over footgolf. Het is de enige les waarbij de hele klas aanwezig is. Tijdens andere lessen zijn slechts tien leerlingen per klas welkom.

Volgens Van Gurp zijn er de nodige praktische aanpassingen gedaan om de school coronaproof te maken. "Dan moet je denken aan hygiëne en hoe je de school binnen moet komen." De afgelopen periode was zwaar voor de docent. "De periode zonder kinderen was verschrikkelijk."