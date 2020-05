Directie Vredestein verrast door opzegging vertrouwen door ondernemingsraad

De directie van Vredestein in Enschede zegt verrast te zijn door de aankondiging van de ondernemingsraad (OR) dat ze het vertrouwen heeft opgezegd. In een reactie laat de directie weten nog steeds open te staan voor overleg.

De ondernemingsraad zegde gisteren het vertrouwen op, omdat de directie volgens de OR 'onbetrouwbaar is, zijn toezeggingen niet nakomt en de OR onjuist werd geïnformeerd over het saneringsplan waardoor er 750 banen worden geschrapt'.

Alternatief plan

De afgelopen weken is er gepraat over een alternatief plan van de ondernemingsraad. Daarin waren tweehonderd ontslagen het maximum en zou de bandenfabriek in Enschede 'productleader' blijven.

De directie zegt het plan zorgvuldig te hebben bestudeerd, maar is tot de conclusie gekomen dat het niet leidt tot een gezonde toekomst voor de fabriek. "Reden daarvoor is dat bepaalde aannames en feiten waarop hun plan is gebaseerd, onjuist of onvolledig zijn."

Goede onderdelen

Volgens de directie is deze conclusie uitvoerig met de ondernemingsraad besproken. De directie wilde tijdens een volgende bijeenkomst de mogelijkheid bespreken om speciale banden te produceren in Enschede wat ook leidt tot minder ontslagen. Maar daar heeft de OR nooit op gereageerd en dus kwam de aankondiging van gistermiddag als een verrassing voor de directie.

"We zien wel enkele goede onderdelen in het alternatieve plan. Daarom willen we ook in discussie met ze blijven om mogelijke oplossingen te verkennen. Dat hebben we kenbaar gemaakt. We blijven openstaan voor dialoog en hebben ze opnieuw uitgenodigd voor een bijeenkomst."

Vakbonden

De vakbonden hebben laten weten achter het besluit van de ondernemingsraad te staan. "Wij betreuren de houding van jullie werkgever en staan volledig achter het alternatieve plan."

De vakbonden laten weten dat als de directie het plan van OR niet wil of kan uitvoeren, ze achter een nieuwe eigenaar staan.