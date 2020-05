Zwembad Kuiperberg na renovatie weer open: 'mooiste openluchtbad van Twente'

Een groepje dames van middelbare leeftijd heeft er duidelijk zin in. Vandaag konden ze voor het eerst weer baantjes trekken in het Ootmarsumse buitenbad. "De temperatuur van het water is precies goed, niet te koud en niet te warm. Andere jaren begon het seizoen voor ons al in april, dit jaar moesten we even wachten."

Niet kijken, maar gebruiken

Het bad is na een ingrijpende renovatie nog niet helemaal klaar, maar toch vandaag weer opengegaan. "De glijbaan bijvoorbeeld moet nog worden geschilderd, het gras is net ingezaaid en mag nog niet worden belopen. Met het zomerweer in aantocht wilden we niet langer wachten", zegt wethouder Benno Brand van de gemeente Dinkelland. "Een zwembad is er om te gebruiken, niet om te bekijken."

Opknapbeurt

De glijbaan is veiliger en ligt nu op een zandheuvel. Er zijn nieuwe water speeltoestellen. De bestrating is vervangen en de looproutes gewijzigd. De baden hebben een opknapbeurt gehad evenals de toilet- en kleedruimtes. De gebouwen hebben nieuw tegelwerk en sanitair.

Corona

De Kuiperberg heeft tijdelijk aangepaste openingstijden vanwege de coronamaatregelen. Dat geldt voor baantjeszwemmers en mensen die recreatief willen zwemmen. Op de website van het staan de actuele tijden. Bezoekers wordt gevraagd om zoveel mogelijk met pin te betalen en in badkleding naar het zwembad te komen.

Wethouder in zwembroek

De officiële opening laat nog even op zich wachten. "Eigenlijk zou ik vandaag in m'n zwembroek van de duikplank springen. Vanwege corona heb ik nog even tijd om te bedenken of het de hoge of lage wordt", grapt de wethouder.