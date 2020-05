Buurman schreeuwde slapende bewoner van de bank na explosie in Zwolle: "Het was een chaos"

Terwijl de forensische opsporing van de politie onderzoek doet in de woning, praten de buren wat met elkaar. Een tafeltje met koffiebekertjes staat nog op het binnenpleintje. De hele nacht hebben de buren met elkaar gepraat en koffie gedronken. En het ging maar over één ding: de explosie in de woning.

Na de explosie verzamelden de buren zich bij een tafeltje voor een kop koffie (Foto: RTV Oost / Tom Meerbeek)

Buren geholpen

"Ik zat rechtop in bed", zegt een buurman, die niet met zijn naam genoemd wil worden. Hij wist direct wat er aan de hand was en aarzelde dan ook geen moment. Hij rende naar buiten, naar de woning waar de ontploffing even daarvoor was. Nog vol adrenaline vertelt hij het verhaal.



"Het was een grote chaos. Overal lag puinhoop. De buurman lag te slapen op te bank, omdat hij boven aan het verbouwen is. Ik heb geschreeuwd dat hij zo snel mogelijk naar buiten moest. Daarna ben ik naar de buren gegaan, een ouder stel. Ze stonden op blote voeten in de kamer. Ik bood nog aan om de buurvrouw op de rug te nemen, want ik wilde ze zo snel mogelijk uit huis hebben. Maar dat wilde ze niet, dus toen heb ik mijn eigen schoenen gepakt zodat ze die aan kon doen."

Oorzaak ontploffing

De politie doet sinds de ontploffing onderzoek in de woning. In de buurt gaan verschillende verhalen rond. Sommigen vrezen een aanslag, anderen denken dat de omvormer van de zonnecellen in de meterkast de oorzaak is.



Dat er nu forensische recherche in de woning is, is volgens een politiewoordvoerder standaard. "Tenzij direct duidelijk is dat de oorzaak geen strafbaar feit is. De brandweer heeft vannacht onderzoek gedaan, maar de oorzaak van de brand is onduidelijk gebleven. Daarom komt de Forensische Opsporing om de oorzaak van de explosie te achterhalen."



Muren ontzet

Vier woningen moesten vanochtend worden ontruimd. Door de klap zijn van enkele woningen de muren ontzet en dus zijn de woningen voorlopig niet bewoonbaar. De bewoner van de woning heeft onderdak gevonden bij zijn dochter. Zijn buren verblijven voorlopig in een hotel.

Wanneer zij weer terug mogen naar hun woning, is nog niet bekend.