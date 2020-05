Politie gaat uit van misdrijf bij explosie in Zwolle

Rond 3.00 uur vannacht was er een grote explosie in de woning aan de Geleen. Meerdere woningen raakten beschadigd, niemand raakte gewond.



Forensische opsporing

Onderzoekers van de forensische opsporing hebben onderzoek gedaan in de woning en op basis van de eerste resultaten gaat de politie uit van een misdrijf. Rond het tijdstip van de explosie werd een donkere auto gezien in de Geleen. Ook zou er iemand zijn weggerend.



De politie vraagt iedereen die vannacht tussen 2.30 en 3.00 uur iets opvallends heeft gezien in de omgeving van de Geleen zich te melden. Ook roept de politie iedereen die in de omgeving van de Geleen woont en een camera aan zijn of haar woning heeft, de beelden goed te bekijken. Mogelijk is daarop iets te zien dat het onderzoek verder kan helpen.



"Als u tussen 2.30 en 3.00 uur in de omgeving reed en een dashcam in uw auto heeft, kan daarop ook iets te zien zijn. Als u informatie heeft of iets opvallends op de beelden ziet, neem dan contact op met de politie", is het verzoek.



Woningen beschadigd

Door de explosie moesten bewoners van vier woningen vannacht elders onder gebracht worden. De bewoners van twee van de vier woningen kunnen inmiddels weer terug naar hun eigen huis. De bewoner van de woning waar de explosie plaatsvond, kan voorlopig nog niet terug.



De schade is te groot en het onderzoek in de woning is nog niet afgerond.



Geen aanhoudingen

Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Het onderzoek in de getroffen woning en de buurt zal vandaag nog duren. Agenten houden een buurtonderzoek en ook zullen er getuigen gehoord worden.

Of de explosie te maken heeft met eerdere explosies in Zwolle, wordt onderzocht. "Het is nog te vroeg om daar iets over te zeggen", laat een woordvoerder weten. We onderzoeken alles."