Raaltenaar heeft er weer een wereldrecord bij: latje schieten achter het standbeen langs

Walraven heeft er een sport van gemaakt om zoveel mogelijk wereldrecords te verbreken, lijkt wel. Al tien keer verbrak hij verschillende wereldrecords, waarvan zeven verschillende in drie sporten.

Op dit moment staan er nog vijf op zijn naam. Darts (608 punten in een minuut), basketbal (708 dribbels in een minuut) en drie voetbalrecords (snelhooghouden met schenen en schoenzolen en alternating crossovers). En daar komt er een bij, want gisteren verbrak hij weer een record. Alleen moet deze nog officieel worden goedgekeurd voordat het in de boeken komt.



Techniek

Op het veld van sv Raalte schoot hij gistermiddag in een minuut tijd acht keer op de lat vanaf de penaltystip, achter zijn standbeen langs. Dat was er een meer dan de Australiër Jed Hockin, die het record in 2017 vestigde.





"Ik ben blij dat het is gelukt", zegt Walraven. "Al ging het iets moeizamer dan verwacht. Ik had gehoopt op tien. Maar goed, je kan niet alles hebben. Waar ik wel heel tevreden mee ben, is dat het zes keer achter elkaar is gelukt. Ik had er in 33 seconden acht, maar daarna verkrampte mijn been en kreeg ik de ballen nauwelijks meer omhoog."





Qua trainingsuren was zijn laatste record volgens Walraven het makkelijkst. "Ik heb er ongeveer vijftien uur aan besteed. Ik moest in het begin wel veranderen van been. Normaal trap ik de rabona met links en een iets andere, meer belastende techniek. De bal raakte ik voller en dit leidde tot pijn. Gelukkig had ik het met het andere been binnen tien minuten onder de knie. Ik stift de bal nu, in plaats van hard te schieten."



Snelheid

"Sommige records spreken mij aan om de snelheid, bijvoorbeeld de meeste dribbels in een minuut, wat in termen van balbeheersing het snelste record ter wereld is. Je zit op ongeveer twaalf dribbels per seconde. Dat soort dingen fascineren mij."



Een video is vaak de inspiratiebron van Walraven. "Soms zie ik een video op het internet. Dit was met darten het geval, waarbij de wereldtop tegen elkaar streed voor de hoogste dartscore. Alleen al de wetenschap dat je ze kan verslaan bij een poging is voor mij al voldoende motivatie om het te proberen. Inmiddels kan ik op basis van mijn progressie binnen een korte tijd aardig goed inschatten hoeveel tijd ik nodig heb om op het gewenste niveau te komen."





Walraven hoopt snel weer voor een nieuw record te gaan. "Ik heb enkele aanvragen gedaan bij Guinness." En hij daagt niet de minste recordhouders uit. "Een van de records staat op naam van de wereldberoemde Harlem Globetrotters. We gaan zien of dat lukt. Het is in ieder geval weer een leuke uitdaging."