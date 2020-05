Geen jubileum voor Ribs 'n Blues-bakker Jan: "Maar Pinksteren zonder ribs is ondenkbaar"

Jan te Wierike uit Luttenberg zou er dit jaar voor het twintigste jaar op rij zijn specialiteit serveren, maar door de afgelasting van Ribs 'n Blues in Raalte ziet zijn het pinksterweekend er echter heel anders uit. Maar toch: de ribs blijven. En festivaldirecteur Ton Groot Beumer zag dat het goed was.

De blues is er niet, maar in de achtertuin van zijn café in Luttenberg is het voor de 'ribsliefhebbers' dit weekend goed toeven. Want kroeg Jan te Wierike verkoopt er twee dagen de klassieke Ribs 'n Blues-spareribs, waarmee hij al bijna twintig furore maakt op het Raalter festival.

Gemiddeld gaat er in een pinksterweekend zo'n tweeduizend kilo spareribs over de barbecue van de Luttenbergse kroegbaas. Dat verwacht hij dit weekend niet te verkopen: "Ik heb tweehonderd kilo voorbereid. Daar moet je tijd in steken; hoe meer tijd je er in steekt, hoe lekkerder ze worden."



Vrij pinksterweekend

Daar op afgaande heeft Te Wierike zijn huiswerk gedaan. Ton Groot Beumer, festivaldirecteur van Ribs 'n Blues, heeft al een paar kilo gescoord voor zijn vrije pinksterweekend: "Jan heeft de lekkerste ribs van Nederland. Het is heel vervelend dat het festival niet doorgaat, zeker als je dit mooie weer ziet."





Toch maakt ook de festivaldirecteur maar het beste van het verloren weekend: "Vandaag een beetje toeren, morgen doe ik een mini-editie in mijn tuin. Gewoon met het gezin. Beetje leuk aankleden, muziek aan. En dan mogen de echt ribs natuurlijk niet ontbreken."