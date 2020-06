Scania wil vijfduizend banen schrappen, mogelijk ook in Zwolle

Bij vrachtwagen- en bussenmaker Scania staan duizenden banen op de tocht vanwege de coronacrisis. Volgens Scania gaat het om vijfduizend banen die komen te vervallen. Of dit ook geldt voor banen in de fabriek in Zwolle, is niet bekend.

De fabriek in Zwolle is de grootste Scania-fabriek ter wereld. Verschillende Scania-vestigingen, waaronder in de provinciehoofdstad, stopten eerder dit jaar al tijdelijk het productieproces. Door de coronacrisis is de vraag naar vrachtwagens en zware bestelauto's ingestort.

Het bedrijf, dat ook industrie- en scheepsmotoren maakt, gaat in overleg met vakbonden over waar en hoe de banen worden geschrapt. De onderneming heeft wereldwijd ongeveer 50.000 medewerkers in dienst, in meer dan honderd landen.

In Nederland telt Scania circa drieduizend medewerkers, verdeeld over de fabrieken in Zwolle en Meppel en veertig verkoop- en servicevestigingen.