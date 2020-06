'Michel Preud'homme ziet af van terugkeer bij FC Twente'

Het Belgische medium weet dat Preud'homme gecharmeerd is door de vraag en een fijne periode had bij Twente, maar dat hij nu heeft aangegeven dat hij 'niet vrij is'. Momenteel is hij coach van Standard in zijn geboorteland, maar waarschijnlijk stopt hij daar deze zomer wel. Dat biedt mogelijk nog kansen voor de Enschedeërs.

Preud'homme was in het seizoen 2010-2011 coach in Enschede. Hij won de Johan Cruijff Schaal en de beker. Bij het ingaan van de laatste speeldag stond Twente bovenaan en kon het de titel prolongeren. Ajax won echter in een onderling duel en greep daarmee de titel. Preud'homme vertrok daarop naar Saoedi-Arabië.