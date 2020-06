NS hervat reguliere dienstregeling: rustige start in Overijssel

Conducteurs en machinisten vreesden dat het te druk zou worden bij het hervatten van de reguliere dienstregeling, maar dat is uitgebleven. Het was rustig op de perrons en in de treinen. Volgens Bosselaar is dat met name door de medewerking van scholen zo geweest. Scholen hebben de lestijden aangepast, onder meer om te voorkomen dat er drukte zou ontstaan in het openbaar vervoer.

Groene stickers

In de treinen was maar de helft van het aantal zitplaatsen beschikbaar. Bosselaar: "We hebben dat met groene stickers aangegeven en dat werkte bijna overal." De reizigers namen daardoor als vanzelf plaats bij het raam om de anderhalve meter afstand te kunnen waarborgen.

Ondanks alle maatregelen blijft het advies om alleen de trein te nemen als dat moet. Normale dienstregeling of niet.