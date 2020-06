Geslaagde middag op terrassen in Overijssel: 'Hectisch, maar gaaf!'

Zo stond de Oude Markt in Enschede om klokslag twaalf uur bomvol met mensen die graag hun plekje wilden innemen. Toen ze eindelijk mochten, volgde er een luid applaus.

Enschede

Ondernemer Bas Kleisen van Sam Sam krijgt kippenvel van de heropening. "Het is geweldig, maar toch ook wel een beetje spannend. Het lijkt een beetje op oud en nieuw met zo'n aftelmoment. Ook leuk om te zien dat vaste gasten 'hun' plekje weer opzoeken."

Holten

Op de Holterberg in Holten is het stressen in de keuken van restaurant de Swarte Ruijter. "Het is hectisch, maar heel gaaf om weer open te zijn", zegt Erik de Mönnink. "We werken met minder mensen in de keuken omdat we afstand moeten houden. Maar het is erg leuk om te zien dat veel vaste gasten hier op het terras zitten."

Zwolle

In Zwolle hebben de ondernemers er zin in, zo ook Jasper van Loenen van het Stadsstrand Zwolle. Hij moest een maand wachten om de poort naar het tijdelijke horecastrand in Zwolle weer te mogen openen. Dat lijkt niet lang, maar voor de exploitatie betekent dat ruim 25 procent omzetderving omdat het strand maar vier maanden per jaar open is.

"We zijn heel blij dat we weer van start kunnen. Natuurlijk hebben we allerlei maatregelen genomen om ons strandterras coronaproof te maken", zegt Van Loenen. "Zo hebben we in plaats van strandstoelen, zwaardere palletbanken geplaatst zodat bezoekers het meubilair niet verslepen. We zorgen ervoor dat we bij de poort een intake hebben, er zijn looproutes naar de bar en het toilet en bezoekers moeten zelf hun drankje bij de bar bestellen. Reserveren kan, maar hoeft niet, want vol is gewoon vol."

Daarnaast zijn er veel handhavers actief en ook een groot aantal speciale gastheren die de bezoekers van Zwolle wegwijs maken. "We willen voorkomen dat we moeten bekeuren, het gaat er vooral om dat iedereen even goed nadenkt en de maatregelen ter harte neemt", zegt de Zwolse binnenstadmanager Aukje Grouwstra. "We moeten er samen voor zorgen dat de stad vitaal blijft, dus hou je alsjeblieft aan de regels", aldus de dringende oproep van de Zwolse binnenstadmanager.