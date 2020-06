Veiligheidsregio Twente dik tevreden over eerste terrasdag: "Krijg hier warm hart van"

Het is Tweede Pinksterdag en héérlijk weer, wat doe je dan? Een groot deel van de Tukkers besloot in ieder geval niet naar het terras te gaan, zag Schelberg. En zo werd het nergens in Twente te druk, aldus de burgemeester van Hengelo.

Wachtrij in Hengelo

Natuurlijk 'had hij er vertrouwen in'. Maar dat het zo goed zou gaan, verraste hem ook een beetje. "Rond kwart voor twaalf zag je dat er een wachtrij stond bij de Twee Wezen in Hengelo. Het leek even een voorbode te zijn van een drukke dag."

Even leek het te druk te worden in Hengelo (Foto: Ginopress)

Maar dat viel uiteindelijk dus reuze mee, aldus Schelberg. Als plaatsvervangend voorzitter van de veiligheidsregio is hij op dit moment even verantwoordelijk voor heel Twente; een regio waar hij vandaag geen kind aan had. "We hoefden nergens in te grijpen, dat geeft de burgemeester moed."

"We gaan heel duidelijk een nieuwe fase in", legt Schelberg uit. "Fase één ging vooral over wat niet mag. Fase twee gaat over wat wél mag. Burgers en uitbaters hebben vandaag laten zien dat we ook die verantwoordelijkheid aankunnen", zegt een trotse Schelberg.