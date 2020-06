Heracles laat talentvolle jeugdspelers meetrainen met eerste selectie

In het eerste blok trainen verdediger Luca Everink, middenvelder Rohat Agca en aanvaller Thijs van Leeuwen mee. Twee weken later maken de verdedigers Mees Hilgers en Jayden Oosterwolde hun opwachting in Almelo. Alle spelers komen uit de gezamenlijke jeugdopleiding van Heracles en FC Twente.

Mooie kans

"Dit is in dubbel opzicht een mooie kans", glundert technisch directeur Tim Gilissen. "Deze spelers kunnen kennis maken met onze club en wij kunnen hen van dichtbij leren kennen. Overigens zegt dit nog niets over wie er eventueel mee gaat trainen tijdens de voorbereiding. Dat gaan we later bepalen, in overleg met FC Twente, zoals ook deze stage tot stand is gekomen in gezamenlijk overleg. En als het gaat om definitief doorstromen; deze keuze is uiteindelijk altijd aan de speler zelf."



Perspectief

Manager Dominique Scholten van de FC Twente/Heracles Academie ziet de stage als het eerste gevolg van de gezamenlijke opleiding: "Het grote voordeel voor jonge talenten is dat ze bij beide clubs kansen krijgen om door te stromen naar het eerste elftal. Dit is daar een voorbeeld van en daarnaast ook een positief signaal voor het perspectief van alle spelers in de Academie."