Opnieuw grote schade bij Overijssels loonwerkbedrijf na inbraak

Opnieuw hebben inbrekers toegeslagen bij een loonwerkbedrijf in Overijssel. Dit keer was loonbedrijf Grefelman in Luttenberg de pineut. Bij vijf trekkers werden bedieningsschermen los geknipt en meegenomen.

Het was een onaangename verrassing voor ondernemers Eduard en Renate Grefelman vanochtend. Ze constateerden dat bij vijf van hun machines een bedieningsscherm weggeroofd was. Daarbij zijn alle kabels afgeknipt, wat ervoor zorgt dat de schade groot is.

"Dit is ontzettend vervelend", baalt Renate Grefelman. "De schade is minimaal 20.000 euro. Maar daar komt nog bij dat alle machines nu stil staan, dus we kunnen ons werk niet doen."

Camerabeelden

Het echtpaar weet nog niet wanneer de inbraak precies plaatsvond. Zaterdagavond zetten ze de trekkers in de schuur en vanochtend zagen ze dat het foute boel was. Ergens in de tussentijd heeft de inbraak plaatsgevonden. Camerabeelden moeten daarover meer duidelijkheid geven.

Vorige week werd er ook al ingebroken bij verschillende agrarische loonwerkbedrijven in Overijssel. Toen werd in één nacht toegeslagen in Schalkhaar en Lemelerveld, waarbij criminelen onder meer gps-apparaten meenamen. De schade daar loopt in de tienduizenden euro's.

Politie: nog geen aanhoudingen

Het is niet bekend of er een verband is tussen de inbraken in Luttenberg van vannacht en die van vorige week in Schalkhaar en Lemelerveld. Volgens de politie Oost-Nederland is er vooralsnog geen sprake van een trend in Overijssel en Gelderland. "Het kan wel zijn dat het landelijk een trend is", zegt een woordvoerder van de politie. Er zijn in ieder geval (nog) geen personen aangehouden voor deze diefstal of die van vorige week in Schalkhaar en Lemelerveld.

Bekend probleem

Volgens branchevereniging Cumela is er sprake van een probleem dat sinds enkele jaren speelt. “We zien dat het zich telkens verplaatst door het land”, zegt een woordvoerder. “Ineens zijn er in een bepaalde regio veel van dit soort inbraken en een tijd later is het raak in een ander gebied.”

Het beschermen van hun materiaal is een bekend probleem voor loonwerkers. Trekkers staan over het algemeen in een schuur die niet is afgesloten of onder een overkapping. Gps-apparatuur is nog los te koppelen en veilig op te bergen, maar dat geldt niet voor bedieningsschermen.

Of de inbrekers daadwerkelijk iets hebben aan hun buit, is volgens de branchevereniging twijfelachtig. “Wij vragen ons ook af wat ze ermee doen. In Nederland kunnen ze het zeker niet verkopen, dus ze moeten het dan al in het buitenland slijten. Maar gps-apparaten en biedingsschermen zijn gekoppeld aan een specifieke machine. Die kan je niet zomaar ergens anders op aansluiten. De kans dat ze er iets mee kunnen, is klein.”