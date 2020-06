Avondvierdaagse in coronastijl: zelf op pad voor felbegeerde medaille

Het is een evenement waar vooral veel kinderen naar uitkijken, zo aan het einde van het schooljaar: de avondvierdaagse. Rond deze tijd wordt die altijd gehouden, maar dit jaar gooit het coronavirus roet in het eten. Geen slingers wandelaars door de straten. Maar helemaal stilzitten hoeft ook niet. Er is een alternatief bedacht: de avondvierdaagse home edition.

De home edition betekent niet dat deelnemers alleen maar thuis rondjes hoeven te lopen. "Het is de bedoeling om vier verschillende routes te lopen, die via de app worden toegestuurd aan de wandelaars", zegt Hilly Breunis van de Zwolse Wandelvereniging.

Het lopen gaat dus niet in hele grote groepen tegelijk, maar alleen met een vriendje, sportmaatjes of het gezin. Deelnemers kunnen vanaf vandaag beginnen met lopen en hebben tot 31 augustus de tijd om de vierdaagse te voltooien. Voorwaarde is wel dat tussen de eerste en de vierde dag maximaal twee weken zitten.

Medaille

Wat ontbreekt, is natuurlijk de gezelligheid. Alle mensen die meelopen of langs de kant staan, het zit er dit jaar niet in. Maar die felbegeerde medaille lonkt dan weer wél. Breunis: "Als Zwolse vereniging hebben we gezegd dat mensen die bij ons meedoen een medaille thuisgestuurd krijgen of dat ze een exemplaar kunnen ophalen."

Hoewel de inschrijving pas net open is, heeft de organisatie al zo'n tienduizend aanmeldingen ontvangen. Inschrijven kan via de website van de organisatie.