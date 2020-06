Kanaalbewoners houden provincie aan belofte: problemen moeten worden opgelost

De omwonenden van het 'probleemkanaal' Almelo-De Haandrik houden de provincie Overijssel aan haar belofte. De problemen aan de huizen moeten worden opgelost. De bewonersorganisatie Kant nog Wal doet dit in een vandaag verstuurde reactie aan zowel het provinciebestuur als de betrokken gemeentebesturen. Daarin zegt Kant nog Wal dat het fel bekritiseerde onderzoeksrapport wel degelijk aantoont dat er een verband bestaat tussen de werkzaamheden aan het kanaal en de schade aan de huizen.

Vorige week werd het langverwachte onderzoeksrapport naar de problemen rond de circa 350 huizen gepresenteerd. Op basis daarvan kwam de provincie tot de conclusie dat het merendeel van de schades geen verband zou houden met de werkzaamheden aan het kanaal.

Andere conclusie

De stichting Kant nog Wal heeft het afgelopen pinksterweekeinde echter uitgebreid het rapport kunnen bestuderen en komt nu tot een andere conclusie. Volgens de stichting was de berichtgeving rond de rapportpresentatie vooral gebaseerd op de samenvatting van het rapport. Dat leverde voor de bewoners teleurstellende conclusies op.

Maar wie niet alleen de samenvatting bestudeert, maar het hele rapport, komt volgens Kant nog Wal tot de conclusie dat er wel degelijk een rechtstreeks verband bestaat tussen de werkzaamheden aan het kanaal en de schade aan de huizen

Klip en klaar

Dat laat Kant nog Wal in een brief aan Overijssel en de betrokken gemeenten weten. Volgens de stichting valt dit klip en klaar te lezen in het onderzoeksrapport van Deltares op de pagina's 6 en 10. "Uit het onderzoek blijkt dat relaties gelegd kunnen worden tussen de uitvoerende werkzaamheden aan het kanaal en de geconstateerde schadebeelden", zo citeert de stichting de onderzoekers. Op basis daarvan vindt de stichting nu dat de provincie haar woord moet houden en de schades moet vergoeden.

Geen data

Tijdens de presentatie vorige week werd ook duidelijk dat de onderzoekers in hun rapport schreven dat er onvoldoende data waren om te onderzoeken. Kant nog Wal vindt dat de provincie de verplichting had om deze gegevens aan te leveren. Als dan naderhand blijkt dat de provincie heeft verzuimd om gegevens over het baggeren en andere werkzaamheden bij te houden, hoeven de bewoners daar niet het slachtoffer van te worden.

Volstaan met brief

Aanvankelijk zou er vanmiddag een videovergadering zijn, waarin de stichting Kant nog Wal vragen kon stellen aan onder anderen de onderzoekers en het provinciebestuur. Kant nog Wal ziet echter af van deelname en volstaat met het versturen van de schriftelijke reactie.

Coronasessies

Ook worden er vanavond meerdere bijeenkomsten gehouden van gedupeerde kanaalbewoners. Vanwege de coronaregels doen er slechts dertig vooraf uitgenodigde omwonenden per sessie aan mee.

RTV Oost meldde afgelopen weekeinde dat het fel bekritiseerde rapport 534.000 euro heeft gekost. Daar bovenop komt 75.000 euro voor de adviescommissie die het onderzoek begeleidde. Bovendien was de provincie in 2019 in totaal 356.000 euro kwijt om ervoor te kunnen zorgen dat gedupeerde huizenbezitters veilig konden wonen.