Lieke Wevers moest halsoverkop verhuizen om plek te maken voor coronapatiënten

Turnster Lieke Wevers uit Oldenzaal moest in maart halsoverkop verhuizen toen de corona-uitbraak steeds heftiger werd. Dat vertelt ze in de Leeuwarder Courant. "Het was een stressvolle tijd."

Ze woonde in Heerenveen in een appartement dat was geregeld door het Centrum voor Topsport en Onderwijs. Haar complex is een mix van topsporters en hulpbehoevenden. Naast Wevers moesten ook twee andere turnsters en drie judoka's verhuizen. Ze moesten plaatsmaken om de stroom van coronapatiënten uit Brabant op te kunnen vangen.

Onzeker situatie

Wevers: "Over het doorgaan van de Olympische Spelen van Tokio was toen nog niets bekend. Wij mochten plots niet meer trainen in de topsporthal omdat die vanwege het coronavirus per direct was gesloten, zoals alle sporthallen in Nederland. Dus wij zaten in een onzekere situatie. En ik was ook nog eens geblesseerd aan mijn schouder. Daar kon ik mij niet meer aan laten behandelen omdat fysiotherapeuten ook niet meer mochten werken. Verhuizen geeft altijd stress, maar in dit geval had ik geen keuze. We moesten plaats maken voor coronapatiënten."

Duidelijkheid

"Het was qua mentale rust niet de beste periode, die maanden in maart en april. Door die schouderblessure was elke fase van deze coronatijd heftig. Maar ik moest me hier aan overgeven. Gelukkig dat de Olympische Spelen zijn uitgesteld. Dat gaf tenminste duidelijkheid. Want aan duidelijkheid hebben wij sporters de meeste behoefte", sluit ze af.

Niet terug

De sporters zijn verhuisd en zouden kunnen terugkeren, maar dat gebeurt niet. "Deze atleten hebben zelfs een groter huis gekregen. Ze kunnen er tenminste blijven tot de Olympische Spelen van de toekomst", zegt Evert Jorritsma, directeur van CTO Noord.