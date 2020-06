Sabine Uitslag steekt rockklassieker in dialectjasje

Ze heeft meerdere passies, Sabine Uitslag. Muziek, maar ook het platteland en z’n Nedersaksische streektaal. Die twee passies heeft ze nu gecombineerd door een van de grootste nederrockklassiekers in een dialectjasje te steken. 'Burning Heart', een nummer van de hand van import-Tukker Adje Vandenberg, heet nu 'In vuur en vlam'.

En zo blijkt die zo verfoeide coronacrisis toch nog ergens goed voor. Want ineens heeft ze tijd voor zaken waar ze normaal gesproken niet aan toekomt. Het opnemen van een single bijvoorbeeld.

Allermooiste

"Ik werd benaderd door tekstschrijver Wilfried Poorthuis", zegt Sabine. "Hij had nog een nummer op de plank liggen, waarvan hij dacht dat het echt iets voor mij zou zijn. Een tekst in het dialect op Burning Heart, de nederrockklassieker van Adje Vandenberg. Ik was blij verrast. Want dit is onbetwist een van de allermooiste nummers uit de nederpop."

Buitenkansje

Tegelijk diende zich ineens een buitenkansje aan. "We hadden het erover met Nienke en John van de Heeg Studio Neo Music in Bovensmilde dat het in coronatijd zo rustig is in de muziek. Waarop ze mij uitnodigden om dit nummer op te komen nemen. Dat liet ik me vanzelfsprekend geen twee keer zeggen", vertelt Sabine. "En dat gebeurde natuurlijk helemaal volgens de strenge coronaregels die momenteel gelden."



Rockdiva

Uitslag - geboren en getogen in Twente, maar nu woonachtig in Welsum - zat ooit in de Tweede Kamer wat haar de bijnaam ‘de rockdiva van het CDA’ opleverde. Later was ze te zien in tv-programma’s als The Voice of Holland en Dancing on Ice.

Chauvinistisch

De tekst van In vuur en vlam is van de Enschedese tekstschrijver en componist Wilfried Poorthuis. Eerder al schreef hij voor Sabine Uitslag Loat mie lös, een nummer dat nog regelmatig voorbij komt bij regionale omroepen. Wilfried Poorthuis: "Ik ben nogal chauvinistisch. Ben dol op alles wat met Twente en de streektaal te maken heeft. Zodoende liep ik eigenlijk al jaren rond met het idee om iets met Burning Heart in het dialect te doen. Dus op een gegeven moment dacht ik: waarom nemen we dat nummer niet op met Sabine? Zij komt uit Twente, Adje woont hier bijna zijn hele leven al en ik ben Tukker. Leuke combi toch…?"

Reactie Adje

Adje Vandenberg, verantwoordelijk voor het origineel, heeft de vertolking nog niet gehoord, maar zegt het vooral erg eervol te vinden dat er nu een dialectversie van zijn klassieker is opgenomen. "En heel mooi dat charmante Sabine dit heeft geflikt."

Luister hier naar de versie die Sabine Uitslag opnam.