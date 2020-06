Middelbare scholen weer begonnen: weerzien is in Deventer even belangrijker dan blokken

Directeur Paul van Gurp van De Boerhaave is blij dat hij de leerlingen weer ziet. Het is een bijzondere dag die eerst toch nog even onwennig begon. De leerlingen van de eerste schift hoopten bij de start op bij het schoolgebouw. Dat ging bij de tweede shift al beter.

Voor docenten was het belangrijk om de leerlingen weer in de ogen te kunnen kijken tijdens de mentorlessen. "Alleen dan weet je wat er speelt", zegt de directeur.

"Het is fijn om iedereen te zien. Al is er een lessen-carrousel, omdat je niet teveel leerlingen bij elkaar in een lokaal kan hebben. Deze eerste dag staat ook in het teken van ontmoeten en elkaar weer zien, geen wiskunde of Frans. Dat schoolwerk komt wel, thuis leren en op school ontmoeten. Dat is belangrijk omdat sommige kinderen elkaar in geen weken hebben gesproken."

'Looproutes net een speurtocht'

Van Gurp: "Er zijn looproutes en eerlijk is eerlijk, ik betrapte mij erop dat ik ook verkeerd liep, maar als dat het ergste is. Een leerling vatte het kernachtig samen: "gek die looproutes, het is net een speurtocht."

De leerlingen hebben nog vier weken tot de zomervakantie om aan de looproutes te wennen. "Eigenlijk wel jammer dat we nog maar vier weken hebben, maar dan kunnen we ons mooi richten op de periode na de zomer", want ook schooldirecteur Van Gurp verwacht nog wel een tijd met de coronamaatregelen rekening te moeten houden.

Samen sporten

De sportlessen zijn wel gezamenlijk, want dat mag buiten wel. De mentorlessen staan ook als eerste op het rooster, de leerlingen hebben behoefte om over de afgelopen periode met elkaar te praten.

Vlinder die vanochtend nog wat zenuwachtig was toen de RTV Oost-verslaggever bij haar kwam ontbijten vooruitlopend op de eerste dag vond dat het goed ging. "Iedereen weer gezien, spelletjes gedaan, het ging goed, fijn."