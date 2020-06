Dorpsraden vinden plan voor nieuw zwembad in Vriezenveen onrealistisch

De plannen voor een nieuw zwembad in Vriezenveen zijn volgens vier dorpsraden uit de gemeente Twenterand niet realistisch. Dat schrijven ze in een open brief. De dorpsraden beweren dat het nieuwe zwembad te duur is. Ook vinden ze dat er onheus gebruik wordt gemaakt van de opbrengsten van Zonnepark Oosterweilanden.

Om te beginnen hangt er volgens de Dorpsraad Vroomshoop-Geerdijk, Den Ham Doet!, Plaatselijk Belang Westerhaar-Vriezenveensewijk en Plaatselijk Belang Bruinehaar een veel te hoog prijskaartje aan het nieuwe zwembad.

Adviesbureau CNB schat de bouwkosten op minimaal 10,1 miljoen euro. De briefschrijvers verwachten dat dit bedrag veel hoger zal uitvallen. Zelfs bij een voorspoedig verloop van de bouw denken de dorpsraden dat een verdubbeling van dat bedrag, 20 miljoen euro, realistischer is. In de brief leggen ze uit hoe ze bij dit bedrag komen.

Al meer dan vijftien jaar is er in de gemeente Twenterand gedoe rondom de bouw van een nieuw zwembad. Als het aan het college van burgemeester en wethouders van Twenterand ligt, komt er snel een eind aan de discussie. Het plan is om op sportpark Het Midden in Vriezenveen een nieuw overdekt zwembad te bouwen. Dit ter vervanging van zwembad De Stamper dat plaats moet maken voor nieuwbouw. Het nieuwe zwembad zal bestaan uit een zesbaans 25 meter-sportbad, een speciaal bad voor zwemlessen en verenigingen en een peuterbad. Volgens wethouder Mark Paters van GemeenteBelangen Twenterand (GBT) is het nieuwe zwembad duurzaam en drukt het niet extra op de gemeentelijke begroting. Op 25 juni komt het voorstel van het college aan bod tijdens een vergadering van de gemeenteraad.

Kind van de rekening?

Ook zijn de dorpsraden niet te spreken over de jaarlijkse kosten die de gemeente heeft om het zwembad overeind te houden. Nu betaalt Twenterand jaarlijks ruim zes ton voor binnenzwembad De Stamper in Vriezenveen én Aquapark De Zandstuve in Vroomshoop. De jaarlijkse kosten voor alleen het nieuwe zwembad zijn volgens de dorpsraden ruim zeven ton. Tel daarbij op het bedrag voor de Zandstuve, dan is Twenterand jaarlijks meer dan een miljoen euro kwijt voor het zwemwater in de gemeente.



"In het verleden lagen de kosten van zwemwater ook boven een miljoen", schrijven de dorpsraden. "Om die reden moesten zwembaden De Plump in Westerhaar en De Groene Jager in Den Ham sluiten (Den Ham is geprivatiseerd, red). Is de Zandstuve het volgende kind van de rekening?”

Inkomsten Zonnepark Oosterweilanden

De vier dorpsraden vinden verder dat er onheus gebruikt wordt gemaakt van de inkomsten van Zonnepark Oosterweilanden. Verwacht wordt dat dit zonnepark jaarlijks drie ton oplevert. Het college wil dat twee van die drie ton elk jaar naar het nieuwe zwembad gaat.

De dorpsraden vinden dat dit niet strookt met de doelstelling van het zonnepark. "De opbrengsten zouden gaan naar nieuwe initiatieven om Twenterand groener en mooier te maken. Dit geld is bedoeld voor een energieneutrale gemeente en niet alleen voor een energieneutraal zwembad.”

Geen vertrouwen in adviesbureau

Uit de bijlage die de dorpsraden hebben toegevoegd aan de open brief, blijkt dat ze weinig vertrouwen hebben in het door de gemeente geraadpleegde adviesbureau CNB (Climate Neutral Building). "Dit bureau heeft een zeer fraaie naam en pakkende teksten, maar of ze technisch voldoende is onderlegd valt te betwijfelen. Bij de door hen uitgevoerde projecten is geen ervaring met zwembaden te vinden. Zwembaden ontwerpen is een speciale bezigheid en vergt veel ervaring. Hun fraaie teksten zijn vaak niet nader uitgelegd of onderbouwd."

Wethouder Mark Paters laat in een reactie weten dat hij teleurgesteld is in het feit dat de dorpsraden niet rechtstreeks met hem in gesprek zijn gegaan.