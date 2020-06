Eigenaresse winkel in Deventer betrapt inbrekers op heterdaad

Twee mannen hebben vannacht geprobeerd om in te breken in een winkel aan de Smedenstraat in Deventer. De eigenaresse van de winkel betrapte het duo op heterdaad, waarna ze de politie belde.

"Ik werd wakker van geklop. Ik dacht eerst dat jongeren met de wegversmallers bezig waren die in de buurt staan, dus ik wilde buiten even kijken en ze waarschuwen dat niet te doen", vertelt de eigenaresse. Ze woont met haar gezin boven de winkel. "Toen pas zag ik dat één van de inbrekers bezig was met een hamer op de ruit in te slaan."

'Kom dan'

De ruit is verstevigd, waardoor de inbrekers moeite hadden om erdoor te komen. Toen ze de eigenaresse zagen, riepen ze naar haar 'kom dan'. "Ik riep om hulp en toen werd mijn partner wakker. We hebben de politie gebeld en toen gingen ze ervandoor." Normaal gesproken zouden camerabeelden geholpen hebben om de daders te identificeren, maar uitgerekend deze nacht kregen de camera's een software-update. "Alsof ze het wisten", baalde ze. "Ik ben erg geschrokken, want we hebben twee kleine kinderen. Je wilt niet dat zij zoiets traumatisch meemaken."

De eigenaresse schat de inbrekers qua leeftijd tussen eind twintig en begin dertig. De politie doet onderzoek en vraagt getuigen om zich te melden.