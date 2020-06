PEC Zwolle Vrouwen bindt aanvoerder Dominique Bruinenberg langer

De 27-jarige Bruinenberg kwam afgelopen seizoen over van het Engelse Everton en werd direct aanvoerder in Zwolle. Ze speelde alle 12 duels en scoorde daarin 4 keer. "Ik heb het ontzettend naar mijn zin bij PEC Zwolle Vrouwen. Het was natuurlijk een bijzonder seizoen, waarin we met iets moois bezig waren. In de competitie ging het met vallen en opstaan, maar zag je dat we als team steeds beter voor de dag kwamen. Ik ben blij dat ik daar met mijn ervaring een rol in kon hebben en dat ik dat wat ik de afgelopen jaren geleerd heb ook komend seizoen weer mag overbrengen op de jongere meiden", aldus Bruinenberg.

Enorme waarde

Technisch manager Sebastiaan Borgardijn is zeer content met de verlenging: "We zijn heel blij dat Dominique ook volgend jaar in Zwolle speelt. Vanaf dag één heeft ze laten zien van enorme waarde te zijn. Ze leeft als een echte topsportster en ademt één en al voetbal. Dat zien wij natuurlijk heel graag. Naast de doelpunten die ze maakte en de gegeven assists is haar aanwezigheid binnen de lijnen ontzettend belangrijk voor de rest van het team."