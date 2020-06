Om welke Chinese bussen draait de mogelijke Keolisfraude?

De verantwoordelijk gedeputeerde Bert Boerman moet uitleg geven waarom Keolis de elektrische bussen bij een Chinees en niet bij een Nederlands bedrijf heeft besteld. Maar nóg belangrijker: zijn er buiten de normale contracten extra afspraken gemaakt met BYD?

Elektrische bussen BYD rijden al in Nederland

Op verschillende plaatsen in Nederland rijden bussen van BYD rond. Sinds 2013 rijden ze op Schiermonnikoog en het Chinese bedrijf leverde ook al bussen aan Keolis in Amersfoort en Almere. Daarnaast rijden al jaren elektrische bussen van de producent op Schiphol. Voor de chauffeurs was dat wel even wennen omdat de bus erg stil is, maar wel snel optrekt.

Wat heeft Keolis besteld?

Het merendeel van de bussen die Keolis besteld heeft is de K9. Deze bus is twaalf meter lang en de maximum snelheid is 70 kilometer per uur, er kunnen 31 mensen in en de bus kan zo'n 250 km rijden voordat die weer opgeladen moet worden.

Vijftien procent van de bussen in Nederland is nu elektrisch, maar dat moet naar de 75 procent in 2025. Want de vervoerders en politiek hebben afgesproken dat vanaf dan nieuwe bussen geen CO2 meer mogen uitstoten. Omdat de elektrische bussen niets uitstoten zijn ze schoner, daarbij zijn ze ook stiller.

Dure bussen

'Schoon' is trouwens niet per se de goedkoopste optie; een elektrische bus kost al gauw 400.000 euro. En dat is twee keer zo veel als een dieselbus.

De bussen komen op de routes in de regio IJssel-Vechtstreek te rijden, onder meer in Zwolle, Apeldoorn en Lelystad. Die concessie is onlangs voor de komende tien jaar toegekend aan Keolis.

Side-letters zaaien verwarring

Keolis won vorig jaar een aanbesteding met een waarde van 900 miljoen euro voor het openbaar busvervoer in delen van Overijssel, Gelderland en Flevoland. Maar de vervoerder zou zogenoemde side-letters hebben bij een contract met onder meer de Chinese busbouwer BYD. Daarin staan geheime afspraken tussen partijen. Die afspraken moesten ervoor zorgen dat Keolis de aanbesteding binnen zou halen.

BYD zou niet met boetes of rechtszaken worden geconfronteerd als ze hun leveringsgaranties over honderden elektrische bussen niet zouden nakomen.

Klimaat

Onderdeel van de aanbesteding was dat de winnaar 'zero-emissie-vervoer' gaat leveren. Sterker nog: het klimaat was het belangrijkste punt van de aanbesteding. De PVV en FvD willen nu van gedeputeerde Bert Boerman weten of Keolis fraude heeft gepleegd.