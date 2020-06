Tv-programma kaart in twee afleveringen problemen in Almelo en Enschede aan

In de eerste aflevering van Opstandelingen is Hilbrand in de gemeente Almelo. Daar mag, volgens de programmamakers, de ene ondernemer doen wat-ie wil, terwijl de andere ondernemer het leven onmogelijk wordt gemaakt.

De Bende van Almelo

De eerste aflevering heeft als titel: De Bende Van Almelo. "In Almelo wordt de bestuurscultuur al decennia gekenmerkt door vriendjespolitiek. Ondanks een gijzelingszaak in 2008 en meerdere onderzoeken verandert er niets", zegt eindredacteur Kees Schaap van het programma.

Schaap: "Sophie volgt in Almelo gedupeerde burgers die zich verenigd hebben onder de vlag van de Partij Vrij Almelo. Zij voelen zich geïnspireerd door fractievoorzitter Harry de Olde, een man van het volk die een eenzame strijd voert in de gemeenteraad. Ze worden een platform voor burgers die de wanhoop nabij zijn en proberen via de politieke weg een opstand te ontketenen."

College reageert niet

De programmamakers probeerden ook leden van het Almelose college van B en W voor de camera te krijgen. Het lukte de makers van Opstandelingen niet om een afspraak te maken met een van de wethouders of de burgemeester. Daarom bezocht Hilbrand samen met een cameraploeg eerder dit jaar een raadsvergadering. Uiteindelijk lukte het haar om burgemeester Arjen Gerritsen voor de camera te krijgen. Tot een inhoudelijk interview kwam het niet.

Schaap: "Sophie probeert samen met de strijdbare burgers en bestuurders de kern van het probleem te ontrafelen. Hoewel er momenteel nog gedraaid wordt voor de laatste aflevering, is dit seizoen tot dusver niet één portefeuillehouder bereid om verantwoording af te leggen over het onrecht dat inwoners ervaren."

"Dat gemeentebestuurders niet willen meewerken, daar begrijp ik niets van", reageert Sophie Hilbrand. "Je hebt toch als volksvertegenwoordiger de plicht om iets te zeggen op het moment dat er zoveel onvrede is en mensen zich gekwetst en onrechtvaardig behandeld voelen? Wegduiken versterkt dat gevoel alleen maar, is mijn ervaring nu. Als makers hebben wij het er dan ook niet bij laten zitten. Dan komen we maar onaangekondigd naar een vergadering.”

De aflevering over Almelo is morgenavond (4 juni) vanaf 20.30 uur te zien op NPO2.

Het schrikbewind van Enschede

In de aflevering over Enschede staat de strijd van René Beunders, voorzitter van Sociaal Hart Enschede, centraal. Schaap: "De gemeente Enschede voert een hard ontmoedigingsbeleid tegen de allerzwaksten van de samenleving. René Beunders neemt het voor hen op en bestrijdt de harteloosheid van de gemeente. Maar zelf lijdt hij aan zoveel ziektes dat het nog maar de vraag is hoe lang hij dat kan volhouden."

De strijd tegen dit 'schrikbewind' is de afgelopen dagen harder en persoonlijker geworden. In Enschede is irritatie merkbaar over de voortdurende aandacht die Beunders namens de Stichting Sociaal Hart Enschede vraagt voor de manier waarop Enschede omgaat met de sociaal zwakkeren.

Zo ging de gemeenteraad vorige maand akkoord met een soepeler maatregelenbeleid. "Een schijnversoepeling", vindt Beunders. In dat beleid staan de (financiële) maatregelen die de gemeente oplegt aan inwoners met een bijstandsuitkering die zich willens en wetens of bij vergissing niet hebben gehouden aan de regels.

"Korting hoger dan uitkering"

De vriendin van Beunders kreeg vorig jaar zo'n strafkorting opgelegd, omdat ze niet was komen opdagen bij een Doen!Beurs. De hoogte van de korting, het bedrag dus waarmee zijn vriendin werd gekort op haar uitkering, was hoger dan de aanvullende uitkering die zij ontvangt.

In de raadsvergadering verklaarde wethouder Arjan Kampman dat een korting nooit meer kan zijn dan wat iemand aan uitkering ontvangt. Bij het horen van deze woorden veerde Beunders op. "De strafkorting die mijn vriendin kreeg opgelegd was hoger dan haar aanvullende uitkering. De wethouder heeft hier dus de raad onjuist geïnformeerd."

Dus ging Beunders aan de slag. Hij liet zich door ambtenaren van de gemeente Enschede voorrekenen hoe de strafkorting voor zijn vriendin tot stand was gekomen. Uit die berekening bleek dat de opgelegde maatregel inderdaad hoger was dan de aanvullende uitkering. "Dit werd veroorzaakt doordat ze de vakantietoeslag ook meenamen in de berekening." Beunders mailde de berekening naar het college, de gemeenteraad en de media.



Reactie gemeente

De gemeente reageerde een aantal dagen later met een persverklaring. Hieronder een deel van die verklaring:

"Wij betreuren het zeer dat de heer Beunders weer een casus in de openbaarheid heeft gebracht waarop wij vanwege privacy niet op willen en kunnen reageren anders dan de hoofdlijnen. De door de heer Beunders opgestelde berekening klopt op twee punten niet. Ten eerste is het genomen WIA-bedrag te laag en daarnaast is het vakantiegeld niet meegenomen in de berekening. Maar zelfs met de foutieve bedragen, blijkt inderdaad dat een opgelegde maatregel nooit hoger is dan de werkelijk ontvangen uitkering. De heer Beunders suggereert dat de gemeente Enschede foutief handelt, terwijl de feiten bewijzen dat het anders ligt. De heer Beunders ontvangt van ons de juiste berekening.. Verder is het kwalijk dat de heer Beunders de namen van betrokken ambtenaren openbaar maakt. Een handelswijze die wij zeer onzorgvuldig vinden."

"Ik heb inderdaad een nieuwe berekening ontvangen", zegt Beunders. "Maar ook dan is de boete hoger dan de aanvullende uitkering van mijn vriendin." Inmiddels heeft Beunders de casus van zijn vriendin bij verschillende instanties laten checken. "Telkens is de strafkorting hoger dan haar aanvullende uitkering."

De aflevering over Enschede is donderdagavond 25 juni vanaf 20.30 uur te zien op NPO2.

"Niet overal wordt de macht gecontroleerd"

Eindredacteur Kees Schaap van Opstandelingen ziet overeenkomsten tussen de mensen uit verschillende gemeente die onrecht aankaarten. "In een gemeente met weinig kritische journalisten en een gemeenteraad die volgzaam is, heb je eigenlijk geen oppositie en dus geen controleurs. Als de macht niet wordt gecontroleerd, regelen mensen onderling hun zaakjes. Dan vallen er dus ook mensen buiten de boot. En als die zeggen 'Ho ho, dit is niet eerlijk', dan wordt al gauw gevonden dat ze achter in de rij moeten aansluiten én dan komen de wet-en regelboekjes tevoorschijn. Zo’n burger hoort niet bij een sfeer van vrienden onderling. Die wordt aan de kant gezet."