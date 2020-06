Examenkandidaten krijgen vandaag de uitslag: bij Fleur kan de vlag uit!

"Dank je wel, ik ben heel blij", dat is de reactie van de zichtbaar trotse Fleur als ze hoort dat ze écht geslaagd is. Haar ouders zijn minstens zo trots en feliciteren hun dochter enthousiast.

Verwacht

Dit jaar slagen of zakken de examenkandidaten op basis van de resultaten die zijn behaald met de schoolexamens. Daarom wist de Hengelose al een beetje dat vandaag de vlag mét schooltas uit kan.

"Het is altijd een belangrijk moment. Het belletje waardoor je hoort dat je officieel geslaagd bent, is best wel speciaal", vertelt de kersverse geslaagde.

Geen eindexamens

Een kleine twee maanden geleden maakte minister Arie Slob bekend dat de eindexamens vanwege de corona-uitbraak niet doorgingen. "Vanaf dat moment heb ik nog één toets gemaakt en verder was het afwachten."

Afwachten dus. En waar de examenkandidaten die tijd 'normaal' vullen met feestjes, vakanties en vrienden, is dat dit jaar anders. "Ik heb niet heel veel kunnen doen", zegt Fleur. "Ik heb wel met twee vrienden afgesproken, maar we hebben het klein gehouden."

Bij Fleur Langhorst uit Hengelo kan de vlag uit; ze is geslaagd! (Foto: RTV Oost / Teun van der Velden)

Uitgesteld feestje

Vandaag eten Fleur en haar familie een gebakje om het diploma te vieren. Maar daar wil ze het niet bij laten, ondanks de beperkende situatie. "Het is wel jammer, maar als alles weer goed is, gaan we nog wel een feestje houden."

"Het is niet echt een écht examenjaar, maar het is wel fijn. Het zal me zeker lang bijblijven."