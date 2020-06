Burgemeester Nauta sluit woning in Markelo na ruiming van hennepkwekerij

Burgemeester Ellen Nauta van de gemeente Hof van Twente heeft vandaag besloten tot het per direct afsluiten van een woning aan de Herikeresweg in Markelo. Dit is het gevolg van de ruiming van een hennepkwekerij, die vorige maand in de woning werd aangetroffen. In totaal zijn 745 hennepplanten in beslag genomen.

"We willen drugshandel in onze gemeente voorkomen", aldus burgemeester Nauta. "Als we dit soort kwekerijen aantreffen, dan nemen we de nodige maatregelen om verdere drugshandel te voorkomen en om te laten zien dat we dit niet tolereren in onze gemeente."

Aan de eigenaar en de huurders is een last onder dwangsom opgelegd. De politie heeft de zaak verder in onderzoek. Dat onderzoek richt zich op de huurder van het pand.





Hoe lang de woning blijft afgesloten is niet bekend.