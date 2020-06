Dode baby Haaksbergen: videoreconstructie moet meer duidelijkheid verschaffen over drama

Het is een kleine twee maanden na dato, maar er is vandaag alsnog een videoreconstructie gemaakt in de zaak rond de dode baby in Haaksbergen. Daaruit moet vooral lijken hoe die fatale nacht - vlak voor Pasen - eruit moet hebben gezien in en rond de woning aan de Vermeerstraat. Politie en justitie willen zo meer te weten komen over de achtergronden van dit tragische misdrijf.

door Jan Colijn en Maaike de Glee

Ze zijn het zo onderhand al haast gewend. De bewoners van de Jan Vermeerstraat in Haaksbergen ondergaan het gelaten dat er deze dinsdag opnieuw zwarte schermen in hun straat staan.

De politie had de omwonenden vooraf geïnformeerd over de activiteiten vandaag in hun straat. Met daarbij het vriendelijke verzoek om hun auto die dag elders te parkeren. En daar is keurig aan voldaan.

Verdachte omstandigheden

De spraakmakende zaak kwam aan het rollen nadat de bewoners van een van de tussenwoningen zich in het weekend voor Pasen met hun dode baby in het ziekenhuis van Enschede hadden gemeld. De omstandigheden waaronder dat gebeurde, waren blijkbaar dusdanig verdacht dat de artsen de politie alarmeerden. Daarop werd de straat dagenlang afgezet voor onderzoek.

Gearresteerd

Aanvankelijk bleven de vader en moeder op vrije voeten, maar enkele dagen later werd de 30-jarige moeder alsnog aangehouden. Ze wordt verdacht van "betrokkenheid bij de dood van haar kind", zoals justitie het formuleert. De verdenkingen blijken dusdanig ernstig dat het voorarrest tegen de moeder onlangs met zestig dagen is verlengd. De vader was overigens aanvankelijk ook nog verdachte, maar is dat intussen niet meer.

'Waarheidsvinding'

De moeder heeft tijdens uitputtende verhoren intussen meerdere verklaringen afgelegd, maar blijkbaar zitten politie en justitie twee maanden later nog steeds met tal van vragen. Vandaar dat er vandaag een videoreconstructie is gemaakt en een buurtonderzoek is gehouden. Een klus die wordt gedaan door het gespecialiseerde Landelijk Video Reconstructie Team.

Politie en justitie hullen zich over de uitkomsten ervan in stilzwijgen en willen slechts kwijt dat de reconstructie nodig was in het kader van "waarheidsvinding".

Al eerder dode baby

Zoals RTV Oost eerder al meldde, is het niet voor het eerst dat de moeder een kind ter wereld brengt dat slechts heel kort heeft geleefd. Enkele jaren geleden beviel ze ook al van een kind. In haar kennissenkring vertelde ze dat het kind dood zou zijn geboren en dat ze daar destijds een arts bij had gehaald.

Overigens zou de vrouw destijds, maar ook nu niet, hebben geweten dat ze zwanger was. Daarvoor zou een medische oorzaak zijn, zo vertelde ze in haar kennissenkring.

Mysterie

De buurtbewoners kijken deze dinsdag intussen toe hoe de rechercheurs hun werk doen. Vanuit hun slaapkamerramen hebben ze zicht op de straat.



Maar ook deze buren tasten in het duister over de achtergronden van het vermeende misdrijf. "Deze mensen woonden hier nog niet zo lang", zegt een buurman. "Bovendien zagen we ze amper. Meestal gebruikten ze de achteringang en ook hadden ze vaak hun gordijnen dicht. Ook voor ons is dit één groot mysterie."

Reactie advocaat

Mariska Pekkeriet, de advocaat van de moeder, zegt geen nadere toelichting te kunnen geven omdat justitie tegen haar cliënt zogenoemde beperkingen heeft opgelegd. Dat houdt in dat de moeder momenteel geen enkel contact met de buitenwereld mag hebben, met uitzondering van de advocaat.