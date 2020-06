GGD Twente test tientallen mensen op corona

Sinds gisteren kunnen mensen met klachten die kunnen duiden op een coronabesmetting zich melden op de landelijke hulplijn 0800-1202. Zij kunnen daarop een afspraak maken voor een coronatest. Landelijk hebben zich al 323.000 mensen gemeld. Daarvan kregen 5500 mensen een uitnodiging voor het ondergaan van een test.

De eerste tientallen in de regio Twente hebben zo'n test vandaag gehad. Woordvoerder Barbera Pisano weet nog niet of dat aantal veel is, of juist weinig. "We hebben in ieder geval de capaciteit om 400 testen per dag uit te voeren."

Duidelijker beeld coronaklachten in Twente

Dat het op de eerste twee dagen niet stormloopt met aanmeldingen voor een test kan er op duiden dat het aantal mensen met coronaklachten in Twente niet zo hoog is als elders in het land. De resultaten van verdere testen deze week moeten dat beeld ook bevestigen, of zo nodig bijstellen.

Pisano: "Wat belangrijk is dat alleen mensen met lichte verkoudheids- of griepklachten zich melden voor een test. Dat het niet zo is dat je de test graag wil om zekerheid te krijgen dat je je zonder risico in het openbare leven kun storten. Daar zijn de testen niet voor bedoeld."

Geen prettige test

Aan de andere kant zullen mensen de coronatest niet zomaar vrijblijvend willen ondergaan. Het is geen prettige test, want het wattenstaafje verdwijnt diep via de neus en mond in de voorhoofds- en keelholten. "De testen zijn belangrijk omdat ze een beeld gaan geven van het aantal besmettingen in de regio", aldus Pisano. "Als we stuiten op een hoog aantal besmettingen kunnen we gaan opschalen met het aantal testen per dag. Of juist gaan afschalen als blijkt dat het meevalt."

De GGD IJsselland denkt morgen een beeld te kunnen geven van het aantal meldingen voor een coronatest in die regio van Overijssel.