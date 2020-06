Zwollenaar op groot billboard in hartje Los Angeles

Zwollenaar Marnix de Vries wordt de komende twee weken vertoond op een immens groot videoscherm in het centrum van Los Angeles. En dat in een zeer opvallend en opmerkelijk kostuum.

Marnix is grafisch vormgever en zag via een Instagram een oproep om een kunstvoorwerp die je lief hebt zo goed na te bootsen met materialen uit je eigen huis.

Schilderij

Hij kreeg op Bevrijdingsdag het idee om op zoek te gaan naar een eeuwenoud schilderij met daarop iemand afgebeeld in kostuum met een vlag of vaandel. Zo'n schilderij was snel gevonden. In dit geval bij het Haags Historisch Museum.

Het gaat om de schilderij met de naam 'De schutterij en magistraat'. Daarop is een vaandeldrager te zien met de naam Hendrik Jansz. Nobel, geschilderd in 1621.

Nabootsen

Alles wat de man op het schilderij draagt heeft Marnix nagebootst en aangetrokken. Zo maakte hij een kraag van WC-rollen, maakte hij een cape van een tafelkleed en droeg hij het speelgoedzwaard van zijn zoontje.

Marnix ging in precies dezelfde houding staan als de man op het schilderij. Zijn vrouw fotografeerde dat en Marnix plaatste dat op zijn Instagram-account.

Roem en eer

De foto is zo goed gelukt dat deze bijzonder opviel. Ook bij een bedrijf dat van immens grote videoschermen maakt. Marnix werd gebeld of hij bezwaar had dat zijn foto op dat scherm zou worden vertoond in LA Live, een van de drukste centra van Los Angeles. Hij gaf meteen toestemming.

Het levert de Zwollenaar alleen maar roem en eer op. Hij verdient er geen cent mee. In deze corona-crisis heeft Marnix veel minder werk. De uitdaging kon hij goed gebruiken om zijn creativiteit te uiten. Daarom komt bij dat hij graag dingen maakt waar mensen om kunnen lachen. En dat is met deze bijzondere uitdaging via Instagram gelukt.