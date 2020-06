Tubbergen roept inwoners op om overlast door jeukrups te melden

Die oproep doet de gemeente niet toevallig in de eerste week van juni. De komende twee maanden zal er vanwege de brandharen van de rupsen een overlastpiek zijn.

De gemeente laat nesten daarom door een gespecialiseerd bedrijf wegzuigen. "Het is niet haalbaar om dat overal te doen, maar het gebeurt wel op plekken waar veel mensen in aanraking kunnen komen met de brandharen", vertelt wethouder Erik Volmerink.

Omvang

En die nesten kan Tubbergen alleen in het vizier krijgen als burgers deze melden. "We halen nesten weg uit bomen die niet preventief zijn behandeld of uit de bomen waar toch één of meerdere nesten in zitten. Dit hangt wel af van het aantal en de grootte", legt de wethouder uit.

Het gaat voornamelijk om plekken met een zogenaamd 'verhoogd risico'. Dat zijn drukbezochte plekken als speelplaatsen, scholen en verzorgingshuizen.

Tips

De haren van de eikenprocessierups kunnen bij harde wind uit de nesten waaien. "Zet daarom op winderige dagen geen ramen open als er aangetaste eiken in de buurt staan", tipt Volmerink. "Hang ook geen was onder of vlakbij de eiken om te drogen en fiets niet zonder lange mouwen en (zonne)bril door een eikenlaan."

Heb jij in de gemeente Tubbergen last van eikenprocessierupsen? Meld dat dan hier.