70-plussers uit Deventer lopen 500 kilometer lange Pieterpad voor vriend met ALS

Samen naar Santiago de Compostella in Spanje, samen naar Rome, samen naar de Franse Riviëra en samen naar Praag. De sportieve fietsvrienden Pim en Arno hebben de halve wereld gezien. Het idee om het Pieterpad te bewandelen, de bekendste langeafstandswandelroute van Nederland, was dan ook niet zo vreemd voor de senioren.

Rolstoelbus

Maar toen werd vorig jaar bij een vriend van hen, Henko, de diagnose ALS vastgesteld. Pim: "Daarop kwam de vrouw van Arno met het idee om een goed doel aan onze wandeltocht te koppelen. En we wilden heel graag dat Henko nog een klein beetje plezier in dat laatste, moeilijke stukje van zijn leven zou hebben." Het goede doel werd de aanschaf van een rolstoelbus en een startdatum voor de sponsorloop werd geprikt.

De twee vrienden werkten het plan uit, maar toen het coronavirus in maart hun plannen in de war dreigde te schoppen, moest er naar alternatieven gezocht worden, "Zoals het overnachten, dat konden we niet meer op locatie doen", vertelt Pim. "Een goede vriend van ons is eigenaar van een hotel en heeft een camper bij elkaar gesponsord. Hij rijdt met ons mee, slaapt in de camper en zorgt voor ons. Wij slapen er in tentjes naast."

Uitzwaaitoespraak

De tocht begon op zondag 10 mei in Pieterburen. Henko en zijn vrouw Nannie waren daarbij. Henko kan inmiddels niet meer praten, maar had via zijn spraakcomputer een 'uitzwaai-toespraak' voor de heren gemaakt.

Het Pieterpad telt 26 etappes, dus dagelijks werden stukken gelopen tot maximaal 24 kilometer. Elke dag liepen er mensen met Pim en Arno mee. Sponsoren, vrienden en familie... alle bekenden van de drie heren wilden iets bijdragen. Dat de mannen alledrie fervent supporter van Go Ahead Eagles zijn, hielp mee. "Daardoor spreidde het nieuws over onze actie als een olievlek over Deventer."

'Heel emotioneel'

Henko en Nannie zijn twee keer wezen kijken. Dat duurde dan een kwartiertje, want daarna was Henko al te moe. Het is ook daarom dat de vrienden de rolstoelbus al veel eerder voor hem hebben aangeschaft, ongeacht het totaalbedrag van de sponsorloop. Na de diagnose ging het namelijk snel bergafwaarts met Henko. Hij had die rolstoelbus niet alleen al hard nodig, ook waren de vrienden bang dat hun vriend de dag van vandaag niet eens zou halen.

Maar dat maakt de eindstreep vandaag niet minder emotioneel, vertelt Arno. "Henko en Nannie worden vandaag met een ambulance van Wens Ambulance Oost-Nederland gebracht, omdat de afstand te groot is voor een rolstoelbus. In de ambulance kan Henko onderweg liggen en slapen. In Maastricht wacht hij ons op. Het is een hele bijzondere dag."

Alle donaties die zijn gedaan, worden gebruikt voor de (on)kosten van de rolstoelbus. Het bedrag dat daarna overblijft, komt volledig ten goede aan de Stichting ALS. Op de website https://arnopimpieterpad.nl/ zijn de avonturen van de vrienden te volgen.