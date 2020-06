GGD IJsselland testte al honderden personen op corona

De GGD IJsselland heeft de afgelopen dagen al honderden mensen getest op het coronavirus. Volgens woordvoerder Gerbrig Filius is dat niet verrassend: "Het gaat vooralsnog precies zoals we verwachtten."

Sinds maandag kunnen mensen met klachten die kunnen duiden op een coronabesmetting zich melden op de landelijke hulplijn 0800-1202. Zij kunnen daarop een afspraak maken voor een coronatest. Landelijk hebben zich al honderdduizenden mensen gemeld, maar uiteindelijk wordt voor slechts een paar procent van de bellers daadwerkelijk een afspraak bij de regionale GGD gemaakt.

Waar maandag meer een opstartdag was voor de regio IJsselland, werden gisteren zo'n driehonderd mensen getest. Dat is precies waar de GGD zich op ingesteld had, zo vertelt woordvoerder Filius. "Je ziet dat er behoefte is aan de test en die behoefte hadden we ook verwacht."

Duidelijker beeld

Op dit moment maakt GGD IJsselland nog geen gebruik van alle mogelijke 'corona-tijdblokken'. "Als het nodig is, kunnen we meer tijdblokken opengooien." Of die behoefte er is, wordt de komende dagen duidelijk. "Volgende week kunnen we een duidelijker beeld schetsen van de behoefte aan testen. En uiteraard ook wat de uitkomst is van al die extra testen."

Gisteren bleek ook bij de GGD Twente sprake van een relatieve rust met betrekking tot de coronatesten. Woordvoerder Barbara Pisano benadrukte toen dat een test ook alleen beschikbaar is voor mensen met daadwerkelijke verkoudheids- of griepklachten. "Dat het niet zo is dat je de test graag wil om zekerheid te krijgen dat je je zonder risico in het openbare leven kun storten. Daar zijn de testen niet voor bedoeld."