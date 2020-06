"Heel sneu dat het zo moet eindigen voor de IJsselhallen." Dat zegt directeur Erik Broekaart van het IJsbeeldenfestival Zwolle in reactie op het besluit van eigenaar Libéma dat de IJsselhallen mogelijk al vanaf volgend jaar de deuren sluiten. Ook vogelmarkt-organisator Henny Heesakkers leeft mee met het personeel van de IJsselhallen. "Het is ontzettend jammer. "

Het is al een langlopend plan: een nieuwe toekomst voor het IJsselhallen-terrein. Het contract met Libéma, de exploitant van de hallen, loopt volgens afspraak op 1 januari 2024 af. Het 8,5 hectare tellende terrein wordt daarmee de grootste binnenstedelijke nieuwbouwlocatie in Zwolle. Een enorme impuls voor de Zwolse woningmarkt.

En dat is hard nodig, zegt wethouder Ed Anker: “Het is daarom belangrijk dat we nu al beginnen met het maken van een visie. Vijf jaar klinkt lang, maar het is een groot gebied om in te richten. De locatie is qua grootte vergelijkbaar met ruim zestien voetbalvelden. We willen er een wijk bouwen die past bij het karakter van de Kamperpoort en de Veerallee, maar ook bij de binnenstad en Spoorzone.”

Economische tik

Voor het personeel van de IJsselhallen is het een hard gelag en het zou ook economisch een tik kunnen betekenen voor Zwolle, vermoedt Henny Heesakkers. Hij organiseert meerdere vogelmarkten in de IJsselhallen. Ook dit jaar staat er nog één gepland, op 19 september. Het is echter zeer de vraag of die kan doorgaan vanwege de coronamaatregelen.

Heesakkers noemt daarnaast Jumping Zwolle en Carp Zwolle, evenementen die veel publiek naar de IJsselhallen trekken. "Daar profiteren hotels in Zwolle ook van", denkt de Brabander, die Zwolle karakteriseert als een mooie stad. Hij organiseert er zijn vogelmarkten graag, maar heeft al wel een andere locatie op het oog, mocht de stekker vroegtijdig uit het organiseren van evenementen worden getrokken in Zwolle.

Gesprekken

Over die nieuwe locatie wil Heesakkers niks zeggen. "Ik moet eerst nog in gesprek met Libéma." Collega-directeur Erik Broekaart heeft nog een contract tot en met 2023 voor de organisatie van zijn IJsbeeldenfestival. Hij gaat ervan uit dat het contract wordt gerespecteerd. "Zo niet, dan ontstaat er weer een andere situatie", houdt ook Broekaart zijn kruit droog. "Ik vind het vooral heel sneu dat het zo moet eindigen."

Tot eind 2023 zijn de huidige IJsselhallen beschikbaar voor diverse grote en kleine evenementen. Daarna loopt het huurcontract tussen de gemeente Zwolle en Libéma af. "Een eventvoorziening is van groot belang voor de verdere ontwikkeling van de stad", zegt wethouder evenementen Monique Schuttenbeld.

Locatiestudie

"Daarom hebben we afgelopen periode hard gewerkt aan een locatiestudie en zien economisch, cultureel en ruimtelijk aanknopingspunten om als gemeente in te spelen op de ontwikkeling van een nieuwe eventvoorziening."

Door de coronacrisis is een onzekere periode ontstaan voor de evenementenbranche en stelt het college een besluit voor de raad voor een nieuwe, alternatieve eventvoorziening uit. "Naar verwachting kan dit najaar een voorstel aan de gemeenteraad worden aangeboden."