De Klup in jubileumjaar hard getroffen door corona: 'Leg mensen met beperking gebrek aan fysiek contact maar eens uit'

Ze hadden zich het jubileum heel wat anders voorgesteld. Want uitgerekend in het jaar dat De Klup z'n vijftigste verjaardag viert, zit het merendeel van de deelnemers dezer dagen opgesloten in zorginstellingen. Honderden Twentenaren 'met een beperking' moeten het in coronatijd doen zonder hun zo geliefde uitstapje en missen daardoor een belangrijke uitlaatklep.

De Klup verzorgt tientallen activiteiten voor bewoners met een beperking. "Aanvankelijk vooral voor mensen met een verstandelijke beperking, maar intussen ook voor onder meer mensen met een fysieke handicap", vertelt activiteitencoördinator Jolanda Overdorp.

Wekelijks nemen circa 550 mensen deel aan de activiteiten van De Klup. "Sporten als zwemmen, zaalvoetbal, badminton, maar ook allerlei culturele activiteiten als zingen en kunstactiviteiten. En intussen ook gamen." De deelnemers worden daarbij begeleid door een klein legertje van ruim vierhonderd vrijwilligers.

Meester Siebelink

De Klup werd een halve eeuw in het leven geroepen door meester Siebelink. "Een leerkracht in het speciaal onderwijs die vond dat er voor zijn leerlingen onvoldoende werd georganiseerd. Waarop hij zelf activiteiten op touw zette. Onze hoofdvestiging aan de Berlagelaan in Almelo is naar hem vernoemd. Maar behalve in Almelo houden we activiteiten door heel Twente."

Voor dit jubileumjaar was een groots opgezet feestprogramma in elkaar gedraaid. Maar dat is nu grotendeels doorgeschoven naar volgend jaar. Want ook De Klup ging in maart onverbiddelijk op slot. Waarbij de 550 trouwe deelnemers juist het uitstapje waar ze wekelijks zo naar uitkijken in het water zagen vallen.

Coronaproof activiteiten

"Al hebben we intussen wel allerlei coronaproof activiteiten op touw gezet. Online dus. Zoals het Belmaatje, waarbij vrijwilligers bellen met onze deelnemers. Of het Wandelmaatje, waarbij een begeleider en deelnemer één-op-één een wandeling maken met anderhalve meter tussenruimte. Onder sommige omstandigheden kan dat. En ook is er een speciale digitale expositie, waarbij kunst digitaal kan worden ingebracht."



Maar ook in de sector van De Klup worden de strenge coronaregels nu voorzichtig versoepeld. "Vooral ten aanzien van onze deelnemers die zelfstandig of bij hun ouders wonen. Voor hen kunnen we voorzichtig weer activiteiten organiseren, tot maximaal dertig personen."

'Nood hoog'

En ook de mensen die in de zorginstellingen verblijven, mogen intussen weer voorzichtig bezoek ontvangen. "Maar deze laatste groep mag nog steeds niet naar ons toe komen. Heel schrijnend en wrang. Want juist deze groep heeft deze uitstapjes keihard nodig."

De nood is soms hoog. "We worden geregeld benaderd of we alsjeblieft niet wat kunnen betekenen omdat bewoners van zorginstellingen soms haast onhandelbaar worden. Want leg deze mensen maar eens uit waarom ze geen fysiek contact mogen..."

Meer mogelijkheden

Ze hoopt er dan ook op dat er na de vakantie wat meer mogelijkheden zijn. "Dit is juist een groep die erg knuffelbaar is. Dat maakt deze tijd zo lastig. Ik heb altijd gezegd dat ik beslist niet als een agent ga rondlopen."

"We maken er daarom dezer dagen maar een spelletje van. Hoe we anderhalve meter uit elkaar kunnen blijven. Maar het doet allemaal heel erg gekunsteld aan. Het voelt haast of je op gespannen voet met elkaar leeft. Daarom hoop ik maar dat er aan deze ellendige situatie zo snel mogelijk een eind komt."