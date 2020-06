Keolis ontslaat frauderende medewerkers en doet aangifte

'Kan Keolis de concessie behouden?', het is de grote vraag die niet beantwoord wordt tijdens het spoeddebat in de Overijsselse Provinciale Staten. Gedeputeerde Bert Boerman ontving gisteravond om half elf de verklaring met feitenrelaas van Keolis, anderhalf uur voor de deadline die Boerman vorige week had gesteld. Juristen van het gerenommeerde advocatenkantoor Pels Rijcken buigen zich over de mogelijke juridische consequenties.

De affaire kwam afgelopen weekend aan het rollen toen onderzoeksplatform Follow The Money meldde dat Keolis geheime afspraken had gemaakt met de Chinese leverancier (BYD) van 259 elektrische bussen. En die 'side-letters' zouden in tegenspraak zijn met de officiële aanbesteding die Keolis de provincie had gedaan.

Toekomst bedrijf

Keolis vecht voor de concessie. Op haar site zegt Keolis: "De verklaringen hebben echter geen impact op het starten van de reguliere dienstregeling op 13 december." Het is een opdracht van 900 miljoen euro, vitaal voor de toekomst van het bedrijf. En om te laten zien hoe serieus Keolis het neemt, worden de betrokkenen ontslagen en laat ze extern onderzoek doen.

Daarnaast is het volgens Keolis minder erg dan gedacht wordt: "De emissievrije gewone bussen worden volgens de afspraken tijdig geleverd."

De 'side-letters' gaan volgens Keolis ergens anders over. Op haar website rept Keolis over "twee verklaringen die zien op het onderwerp Circulariteit en een verklaring gaat over de levering van de buurtbussen". Volgens Keolis zou de coronacrisis mogelijk tot verlate levering leiden.





Continuïteit behouden

In het spoeddebat laat verantwoordelijke gedeputeerde Boerman weten dat het een lastig verhaal is vol dilemma's. De concessie gaat al 13 december in, en hij moet kiezen tussen 'snelheid' en 'zorgvuldigheid'. Daarnaast wil hij "optreden tegen fraude", maar wil hij ook de "continuïteit van het openbaar vervoer behouden". De concessie intrekken, veroorzaakt vertragingen. Wel heeft hij intussen ambtenaren aan het werk gezet om te kijken of huidige aanbieders langer door kunnen rijden.

De politiek is mild voor Boerman, die laat weten dat bij een nieuwe aanbesteding er aandacht zal zijn voor het bevorderen van de regionale en landelijke werkgelegenheid. Tegelijkertijd zegt hij dat hij te maken heeft met Europese en landelijke aanbestedingsrichtlijnen, die er eerder voor zorgden dat een aanbesteding per definitie Europees is.

Kleinste aandachtspunt

Later vanavond wordt er gestemd over een aantal moties van de PVV. Die wil dat de concessie nietig wordt verklaard, er een onafhankelijk onderzoek komt en dat de naam van Boerman van een Keolis-trein wordt geschrapt. Daarover liet Boerman weten dat dat wel zijn "kleinste aandachtspunt" van dit moment is.