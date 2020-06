Heftig en mooi tegelijk: Kim (28) werkt met kinderen die kanker hebben

"Als tiener is een bekende van mij overleden aan een vorm van kinderkanker, toen dacht ik: ik wil wat in de kinderoncologie gaan doen. Voor hem was het helaas te laat, maar ik wilde voor al die kinderen die nog komen wel iets kunnen doen."

Kim Kamphuis komt van oorsprong uit Tubbergen en werkt tegenwoordig bij het Prinses Máxima Centrum in Utrecht op de afdeling waar ze zo graag wilde: kinderoncologie.

"Daar werk ik als verpleegkundig specialist. Ik combineer het medische en verpleegkundige, daardoor ben ik voor een patiënt de rode draad in de behandeling." Het is volgens Kim mooi en ook heftig werk: "Het ene moment heb ik een slechtnieuwsgesprek en dan denk ik wel eens bij mezelf: 'waarom ben ik ook alweer dit werk gaan doen, het is alleen maar verdrietig'. En op het moment dat ik die kamer uitloop, kom ik een patiënt tegen die heel blij is en mij in de armen vliegt omdat hij schoon verklaard is".

Kim is op haar plek op de afdeling waar ze nu werkt en wil niks anders, ondanks dat het soms zwaar werk is: "Ik denk niet dat ik alles kan loslaten, maar ik neem ook niet alles mee naar huis."

Fatsoenlijk afscheid?

In 2019 was Kim te zien in de TV-serie 'Helden van het Máxima' van AVROTROS. Een jaar lang werden de medewerkers van het Prinses Máxima Centrum gevolgd door een cameraploeg. De serie schetst een mooi beeld van het werk en de emotionele momenten van Kim. Te zien is dat ze afscheid neemt van een patiënt door 'tot maandag' te zeggen, maar deze patiënt overlijdt in het weekend. Kim vraagt zich dan hardop af of ze nu wel eerlijk en fatsoenlijk afscheid heeft genomen.

Kinderen en ouders beleven de ziekte heel anders: "Kinderen kunnen vaak veel makkelijker schakelen dan hun ouders. De machteloosheid van ouders kan mij heel erg raken. Het is heel moeilijk voor te stellen dat je als ouder het moeilijkste moet meemaken wat je je maar kan bedenken; afscheid moeten nemen van jouw kind. Maar het breekt de sfeer ook wel weer als kinderen tijdens een zwaar gesprek bijvoorbeeld gaan dansen."

Twentse nuchterheid

Volgens Kim is haar Twentse nuchterheid een voordeel in haar werk: "Het heeft mij gebracht waar ik nu ben en wie ik nu ben. Kinderen uit het oosten van het land herkennen mijn tongval en ik die van hen, dat schept meteen een band. Als het Prinses Máxima Centrum in Twente had gestaan was ik nooit vertrokken, ik kom hier nog steeds met plezier. Mijn ouders en zusje wonen nog in Twente en daar ga ik graag langs."