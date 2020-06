Minder coronatests dan verwacht in Twente: 'Laat je testen bij klachten!'

"We willen mensen duidelijk maken dat, als ze coronagerelateerde klachten hebben, ze zich moeten laten testen", zegt Liesbeth de Wit van de GGD Twente. "Zo kunnen we goed monitoren waar het nodig is om actie te ondernemen en hebben we een goed beeld voor de bestrijding van het virus."

'Meer verwacht'

Er wordt in Twente getest op twee verschillende locaties, in Enschede en Goor. De Wit had meer aanmeldingen verwacht. "Daar hebben we de capaciteit ook voor. We verwachten dat dit aantal nog wel op gaat lopen, misschien in de loop van de week al wel."

Al de hele periode van het coronavirus ervaart De Wit een lager besmettingsaantal in Twente dan in de rest van het land. "Dat zien we terug in cijfers en dat kan ook te maken hebben met het lagere aantal tests en het lagere aantal positieve resultaten."

Telefoonnummer overbelast

Het telefoonnummer waar mensen naartoe kunnen bellen om zich aan te melden voor een test (0800-1202), is al een aantal keer overbelast geweest. Vervelend, vindt De Wit. "Dat is niet prettig voor de mensen die bellen. We krijgen berichten dat mensen erg lang in de wachtrij staan."

"Alles wordt landelijk geregeld en daar zijn wat opstartproblemen geweest. Ik hoop zelf dat het snel opgelost is."